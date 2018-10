Dove vedere Cagliari-Chievo in diretta streaming o in TV

Una partita dall’esito forse scontato. Sulla carta Cagliari-Chievo si attaglia perfettamente a questa definizione. Troppo determinato il Cagliari che vuole fare un campionato tranquillo, troppo disperato il Chievo, al quale neppure il cambio di allenatore è servito. Anzi, ha incassato un clamoroso 5-1 in casa con l’Atalanta. I padroni di casa invece hanno lasciato un’impressione più che positiva nella trasferta a Firenze, dove hanno fermato i viola sull’1-1. I precedenti tra le due squadre sono 24 in Serie A. In vantaggio i clivensi: 12 vittorie contro 8 pareggi e 4 vittorie del Cagliari.

Cagliari-Chievo: Rolando Maran e lo spirito battagliero del Cagliari

Ciò che più è piaciuto del Cagliari nella trasferta contro la Fiorentina, è l’atteggiamento dei sardi. Che non solo hanno messo in mostra uno spirito da battaglia, ma anche buone capacità di manovra e palleggio. E’ evidente se si osserva il gol di Pavoletti, arrivato al termine di una bella azione corale. Il risultato si è visto: la squadra di Maran è stata la prima a conquistare punti al “Franchi”. Sono tutte indicazioni che rassicurano l’allenatore rossoblù e fanno sì che Cagliari-Chievo sia affrontata con la giusta grinta e determinazione. Contro l’ex Ventura, il Cagliari potrà fare ulteriori progressi verso l’obiettivo che si è posto: una salvezza tranquilla, senza soffrire fino alla fine.

Cagliari-Chievo: Ventura, ritorno da incubo. Situazione disperata

Non è servito a nulla cambiare allenatore. Il ritorno di Gian Piero Ventura in panchina, dopo la fallimentare esperienza azzurra, non è servita. Il Chievo, more solito, ha perso. E come: un 5-1 che rende difficile anche commentare questa disfatta. Certo pesa, almeno psicologicamente, la penalizzazione di 3 punti per il caso delle false plusvalenze: ritrovarsi sottozero in classifica è un fardello pesantissimo. E così il Chievo si ritrova ultimissimo a -1 punti in classifica e con la retrocessione che più che uno spauracchio, è ormai quasi una certezza. Come se non bastasse, ha anche dovuto subire la violentissima contestazione dei propri tifosi, infuriati per l’atteggiamento remissivo della squadra e che non ripongono alcuna speranza positiva in Cagliari-Chievo. Per Ventura un cammino tutto in salita, anche se è quasi sicuro che resterebbe anche in caso di retrocessione, per potere operare con tranquillità la ricostruzione dei Mussi.

Cagliari-Chievo: chi partirà titolare?

Rolando Maran recupera Srna e punta a riavere anche Lykogiannis e Farias. Quest’ultimo dovrebbe affiancare Pavoletti in attacco. Ancora indisponibile Klavan, in difesa spazio a Ceppitelli e Pisacane, che si sono ben comportati a Firenze. João Pedro sulla trequarti. Gian Piero Ventura non potrà contare su Tomovic, infortunato e Barba, squalificato. Spazio in difesa per l’esperto Cesar. Hetemaj potrebbe prendere il posto di Jaroszynski. In attacco Pucciarelli in vantaggio su Meggiorini e Pellissier per far coppia con Stepinski. Queste le formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno – Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin – Castro, Bradaric, Barella – João Pedro – Farias, Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran

CHIEVO (3-5-2): Sorrentino – Bani, Rossettini, Cesar – Depaoli, N. Rigoni, Radovanovic, Birsa, Hetemaj – Pucciarelli, Stepinski. Allenatore: Gian Piero Ventura

Dove vedere Cagliari Chievo: TV e streaming

Cagliari-Chievo si giocherà domenica 28 Ottobre 2018 alle ore 15.00. Lo stadio sarà la “Sardegna Arena” di Cagliari. I confronto Maran-Ventura è un’esclusiva Sky: sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma gratuita SkyGo. Un’opzione per chi non ha una membership Sky è Now TV, che a partire da 9,99 euro al mese mette a disposizione alcuni contenuti Sky, tra i quali la serie A. Oltre a ciò, vi è anche a possibilità di trarre vantaggio da alcuni siti che offrono lo streaming legale delle partite con un’ottima qualità e una connessione sicura.

