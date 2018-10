Dove vedere Milan-Sampdoria in diretta streaming o in TV

Reduce dalla sconfitta nel derby, la squadra di Gattuso vuole riscattarsi con Milan-Sampdoria. I rossoneri sono in posizione di classifica medio-bassa, 12simi con 12 punti. La Samp ha 3 punti in più che le valgono però una posizione molto più buona: è quinta e in piena zona-Europa, con ambizioni anche di lottare per la Champions. I blucerchiati vengono da un pareggio con il Sassuolo per 0-0.

Milan: Donnarumma e Gattuso sotto accusa

Una sconfitta nel derby lascia sempre cicatrici profonde. L’ultimo Inter-Milan non fa eccezione e ha scatenato la contestazione dei tifosi: innanzitutto contro Donnarumma, considerato unanimemente colpevole sul gol incassato al 92′. Ma anche contro la squadra e in primis Rino Gattuso. Secondo notizie che filtrano dal Milan, la sua panchina non ha nulla da temere. La società ostenta calma. Più turbolenta la reazione social dei tifosi. Il responsabile della Curva Sud Luca Lucci, è diretto: ” “I derby si giocano, si lotta si combatte si sputa sangue e poi magari si possono anche perdere! Ieri il nulla!!! Vergognatevi tutti!!!” Sotto accusa tutti: da Donnarumma, come detto, all’atteggiamento poco grintoso dei giocatori, all’allenatore che non avrebbe saputo infondere quella grinta per cui era famoso. Ma per la società è meglio guardare avanti: tre sono le partite fondamentali per il futuro: Milan-Sampdoria, Milan-Betis e Milan-Genoa. Tre appuntamenti casalinghi che il Milan e Gattuso non possono fallire.

Sampdoria: far punti a Milano per continuare il sogno Champions

Mentre è stabilmente inserita tra e squadre che giocherebbero l’Europa League, la Sampdoria, quinta in classifica, accarezza anche il sogno Champions che pare alla sua portata. La sua posizione è infatti a 3 punti dalla quarta in classifica, la Lazio. A Milano non sarà facile, ma la squadra di Giampaolo ha dalla sua la difesa meno perforata della Serie A. E’ questo il vero punto di forza dei blucerchiati. Con il Sassuolo questa solidità del reparto arretrato è venuta fuori, non facendole correre rischi. Certo un pareggio interno non lascia mai soddisfatti, ma la combinazione dei risultati delle altre compagini ha fatto in modo che la posizione in classifica non ne venisse inficiata. Milan-Sampdoria contribuirà a dare la misura della fondatezza delle ambizioni sampdoriane di lottare per un obiettivo importante.

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Rino Gattuso ha tre infortunati: Conti, Strinic e Montolivo. Rispetto alla sconfitta nel derby, Laxalt sostituirà il deludente Rodríguez in difesa. Suso-Higuaín-Calhanoglu il tridente d’attacco. Marco Giampaolo dovrà fare a meno del solo Regini: avrà in pratica a disposizione l’intera rosa. Barreto potrebbe prendere i posto di Linetty a centrocampo. Per il resto nessuna novità, con Caprari sulla trequarti alle spalle di Defrel e Quagliarella. Queste dunque le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma – Calabria, Musacchi, Romagnoli, Laxalt – Bonaventura, Biglia, Kessié – Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero – Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru – Praet, Ekdal, Barreto – Caprari, Defrel, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo

Dove vedere il confronto di San Siro, Milan-Sampdoria

Appuntamento allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano per la partita Milan-Sampdoria, valida per la decima giornata del campionato di Serie A. L’incontro è previsto per domenica, 28 Ottobre 2018 alle ore 18.00. Sarà il 121° confronto fra i due club. Il bilancio pende nettamente dalla parte dei rossoneri, che hanno vinto 62 volte, con 29 pareggi e un egual numero di vittorie blucerchiate. Il match di San Siro sarà trasmesso in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A, sia sul satellite (202), sia sul digitale terrestre (373). Gli abbonati si potranno rivolgere per lo streaming all’app gratuita SkyGo. Chi invece non ha un abbonamento alla pay-tv può prendere in considerazione Now TV con ticket che partono da 9,99 euro al mese. Resta valida anche l’opzione di sfruttare i siti gratis o a pagamento, che mettono a disposizione lo streaming della Serie A.

