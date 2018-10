Roman Reigns: malattia e ritiro che tipo di cancro ha il wrestler.

Dramma nel mondo del Wrestling, che perde (si spera, momentaneamente) uno dei suoi protagonisti. Roman Reigns ha infatti annunciato il suo ritiro temporaneo dalle scene del WWE a causa di una malattia che lo affligge. Roman ha inaugurato lo show del WWE Monday Night Raw andato in onda questa notte, annunciando la triste notizia. E per farlo ha indossato vestiti comuni anziché il suo “costume” da wrestler. E ha perfino utilizzato il suo nome vero, Joe; all’anagrafe Leati Jospeh Anoa’i. Davanti a sfide importanti come questa, nessuna maschera insomma. Solo il volto di un 33enne americano di origini italo-samoane e la voce forte ed emozionata al tempo stesso.

Roman Reigns malattia: da cosa è affetto il wrestler

“Il mio vero nome è Joe”, dice Roman alla folla. La prima volta che ha scoperto di avere la leucemia è stato 11 anni fa, quando aveva solo 22 anni. Una battaglia, una di quelle vere e sofferte, che però è stata già vinta una volta. Grande merito alla WWE, che gli ha permesso di avere le risorse necessarie per sostenere le spese mediche del caso. Ma ora “la leucemia è tornata”. E a causa di questo si è detto costretto a rinunciare alla corsa per l’Universal Championship, per raccogliere tutte le energie possibili e affrontare ancora una volta la malattia.

Un ritiro temporaneo, promette Roman Reigns. Una speranza, una fede da seguire con tutte le sue forze. “Tornerò molto presto, ve lo prometto. Mi vedrete molto presto”. Quindi ha deposto il microfono e il titolo vinto lo scorso agosto a Summersland contro Brock Lesnar. Ha ringraziato il pubblico incitante il suo nome e si è avviato verso i corridoi visibilmente commosso, a raccogliere l’abbraccio dei suoi compagni Dean Ambrose e Seth Rollins.

Roman Reigns era atteso in Italia (e più nello specifico a Bologna e Roma) a inizio novembre in occasione del tour europeo. Ma la battaglia più importante, per il momento, è un’altra: realizzare la sua promessa di tornare presto sul ring.

