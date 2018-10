Diretta Empoli-Juventus: streaming, video gol e risultato – LIVE

Diretta Empoli-Juventus: streaming, video gol e risultato

Il 27 Ottobre, nell’ambito della decima giornata di Serie A, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli affronta la Juventus di Massimiliano Allegri. Calcio d’inizio il 27 Ottobre alle ore 18 presso lo Stadio Castellani di Empoli.

Diretta Empoli-Juventus, streaming, video gol e risultato: il cammino dell’Empoli

Gli uomini di Aurelio Andreazzoli hanno totalizzato fino ad ora una vittoria ( contro il Cagliari ), tre pareggi ( contro il Chievo, il Milan e il Frosinone ) e cinque sconfitte ( contro il Genoa, la Lazio, il Sassuolo, il Parma e la Roma ); i toscani sono in piena zona retrocessione, diciottesimi in classifica con soli sei punti, peggio hanno fatto fino ad adesso solo il Frosinone ( con due punti ) e il Chievo ( che si trova con un punto di penalità ).

Diretta Empoli-Juventus streaming, diretta gol e risultato: il cammino della Juventus

Gli uomini di Massimiliano Allegri giungono alla sfida del Castellani dopo aver totalizzato otto vittorie ( contro il Chievo, la Lazio, il Parma, il Sassuolo, il Frosinone, il Bologna, il Napoli e ‘Udinese, un pareggio ( contro il Genoa ) e nessuna sconfitta: i bianconeri attraversano un buon momento, dato che si trovano primi in classifica con venticinque punti e quattro punti di vantaggio rispetto alla seconda.

Le formazioni di Empoli-Juventus

Secondo le indiscrezioni della vigilia Aurelio Andreazzoli potrebbe mandare in campo fin dal primo minuto Terracciano, Di Lorenzo,Silvestre, Maletta, Pasquali, Krunic, Capezzi, Acquah, Zajc, Caputo e la Gumina; i toscani dovrebbero di conseguenza disporsi in campo secondo un 4-3-1-2.

Per quanto riguarda le scelte di Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus avrebbe intenzione di mandare in campo fin dal primo minuto Szczesny, Cancelo, Bonucci, De Sciglio, Matuidi, Pjanic, Betancur, Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa; i bianconeri si disporranno in campo secondo un 4-3-3.

Le quote dei bookmaker per Empoli-Juventus

I principali bookmaker danno la JUventus favorita per la vittoria contro l’Empoli: secondo Betclic la vittoria dell’Empoli è a 10.50, il pareggio è a 6.45, la vittoria della Juventus è a 1.26; secondo Sisal la vittoris dell’Empoli è a 12.00, il pareggio è a 6.00 e la vittoria della Juventus è a 1.25; infine secondo Snai la vittoria dell’Empoli è a 11.00, il pareggio è a 5.75 e la vittoria della JUventus è a 1.25.

Dove vedere la partita Empoli-Juventus

La partita del Castellani potrà essere seguita da tutti i clienti Sky con il pacchetto Sport o calcio attivo su satellite, fibra, digitale terrestre e in diretta streaming online su SkyGo. La partita potrà essere seguito in diretta streaming online su NowTv.

