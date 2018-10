Whatsapp: modalità vacanze, cosa cambia per la chat

Presto Whatsapp potrebbe inaugurare una “modalità vacanze”; l’idea alla base del “vacation mode” è quella di dare all’utente la possibilità, nei periodi di riposo, di staccare la spina anche dalle notifiche continue. In realtà, l’app di messaggistica già consente di non farsi disturbare silenziando le chat per un determinato periodo di tempo.

Tuttavia, pare che con la modalità vacanze potranno essere nascoste non solo le notifiche ma proprio le conversazioni. Una funzione del tutto nuova, in effetti; visto che anche con la funzione “archivia” le chat ritornano a essere visibili nell’elenco principale se arrivano nuovi messaggi. D’altra parte, l’utente potrà scegliere di attivare delle notifiche personalizzate; insomma, a seconda delle esigenze, ci si potrà fare disturbare solo da chi è strettamente necessario.

WhatsApp is developing a Linked Accounts feature, Vacation and Silent Modes! 🔁 🏖💤https://t.co/K1BGw1Guov — WABetaInfo (@WABetaInfo) 17 ottobre 2018

Whatsapp: presto l’esordio del “vacation mode”?

Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa specializzata, i programmatori di Whatsapp stanno elaborando il “vacation mode” basandosi sul similare “silent mode” già disponibile su Android. La differenza, però, come si diceva prima, è che si potrà scegliere da chi farsi disturbare, per farla breve. Dunque, sarà possibile archiviare una chat in modo permanente; cioè, le chat non riappariranno nell’elenco principale anche nel caso in cui arrivino nuove notifiche.

Detto ciò, le novità potrebbero non finire qui. Sempre seguendo i rumors, pare che presto Whatsapp potrà essere collegato ai propri account Instagram e Facebook. D’altronde, sia Whatsapp che Instagram fanno tutte capo all’azienda di Palo Alto dal 2014. L’obiettivo quello di migliorare la condivisione di contenuti sulle tre piattaforme in modo più semplice e veloce. Con i prossimi aggiornamenti è certo, invece, l’esordio del “dark mode” non solo su Android ma anche su IOs.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM