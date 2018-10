Manchester United – Juventus, probabili formazioni: sorprese in attacco

Manchester United – Juventus probabili formazioni – Tutto pronto per il match di questa sera all’Old Trafford. La Juventus vola alla caccia dei tre punti per archiviare il discorso qualificazione e vivere in maniera più serena il girone di ritorno. Massimiliano Allegri, come noto, dovrà rinunciare ad Emre Can, Khedira e Mandzukic. Ci sarà spazio per un 4-4-2 dal sapore inedito. In porta confermato Szczesny. In difesa De Sciglio potrebbe insidiare Cancelo nel ruolo di esterno destro, anche se il portoghese potrebbe essere dirottato nella linea dei centrocampisti nel ruolo di esterno destro. Bonucci e Chiellini agiranno al centro, mentre sulla sinistra sarà confermato Alex Sandro. Dubbi a centrocampo: tutto dipenderà dal modulo adottato dal tecnico bianconero. In caso di 4-4-2, Pjanic e Matuidi agiranno al centro, mentre sugli esterni spazio per Cuadrado (Cancelo qualora Allegri scegliesse De Sciglio in difesa) e Bernardeschi sulla sinistra. Coppia d’attacco composta da Cristiano Ronaldo e Dybala.

Resta viva l’ipotesi di 4-3-3. In quel caso, Cuadrado o Dybala potrebbero partire dalla panchina lasciando il posto a Bentancur, il quale affiancherà Pjanic e Matuidi a centrocampo. Douglas Costa, invece, rappresenterà la mossa a partita in corso. Il Manchester United, dal canto suo, proverà a mettere il bastone tra le ruote ai bianconeri affidandosi all’estro di Pogba e alla verve realizzativa di Lukaku. Mourinho in conferenza stampa è stato chiaro: “La Juve è seriamente candidata alla vittoria finale”. Old Trafford da tutto esaurito, occhio anche al doppio incrocio dell’ex: Pogba vs Ronaldo, sarà una sfida avvincente la quale si annuncia entusiasmante. Via il sipario, ore 21:00, si parte!

Manchester United – Juventus probabili formazioni

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial. All.: Josè Mourinho.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Massimiliano Allegri

