Calciomercato Juventus, Marotta ha detto sì all’Inter. Marcelo più vicino

Calciomercato Juventus – Beppe Marotta si prepara a dire ufficialmente addio alla Juventus e sposare il nuovo progetto dell’Inter. Un addio ai colori bianconeri il quale verrà sancito entro giovedì. Una rescissione consensuale del contratto per liberare subito il dirigente, il quale poi si accaserà all’Inter. Una nuova sfida, una nuova avventura dopo 8 anni fantastici in bianconero. Marotta incontrerà Agnelli per decretare la separazione ufficiale. Rapporti ormai freddi e formali. La decisione del presidente bianconero ha fatto storcere il naso un po’ a tutti, ma ha sottolineato la volontà della Juventus di ringiovanire la dirigenza puntando sul futuro. L’ormai ex direttore generale juventino, si trasferirà all’Inter già dal prossimo gennaio.

Marotta verso l’Inter

L’addio di Marotta sarà il primo passo di un mercato che vedrà la Juventus ancora protagonista. Come prima cosa restano da valutare le condizioni fisiche di Emre Can. Il centrocampista tedesco è già volato in Germani per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e per valutare le potenziali terapie. Resta da capire se ci sarà bisogno di un intervento chirurgico o se il centrocampista potrà riprendersi ad allenarsi dopo circa 10 giorni. Un lungo stop di Emre Can, potrebbe spingere la Juventus a puntare forte sul ritorno di Pogba, anche se questa resta un’ipotesi di difficile, difficilissima percorrenza.

Calciomercato Juventus, tutto su Marcelo

Più facile arrivare a Marcelo. Il terzino del Real Madrid avrebbe avanzato il suo desiderio di lasciare la Spagna e abbracciare i colori bianconeri. Un sogno che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Marcelo riabbraccerebbe il suo grande amico Cristiano Ronaldo, andando a formare una coppia già collaudata e super affiatata. Marcelo preme per la cessione, anche perchè, ora come ora, la situazione in casa Real Madrid non è delle più rosee. L’arrivo di Marcelo coinciderebbe con l’addio di Alex Sandro. L’ex terzino del Porto piace parecchio al PSG: la Juventus lo valuta circa 50-60 milioni di euro. L’affare potrebbe concretizzarsi già a gennaio.

