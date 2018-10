Verso il Pallone d’oro 2018: Karim Benzema, dimenticato dalla Francia

Il 2018 di Karim Benzema è stato agrodolce. Ha sì vinto la Champions League segnando un gol in finale col Real, ma ha dovuto assistere da casa al trionfo mondiale della sua Francia. Un amore mai scoccato quello tra il centravanti dei blancos e la Francia. In una recente intervista, il franco-algerino ha affermato che non canta la Marsigliese perchè alcune sue parole rimandano alla guerra, mentre lui si sente algerino e gioca per la nazionale francese solo per motivi sportivi.

Lionese dal carattere spigoloso, ha affermato di trattare i compagni di squadra come dei colleghi più che come degli amici. Personaggio controverso per gli scandali fuori dal campo che lo hanno colpito, non ha un buon rapporto con i francesi per il suo forte legame con le sue origini algerine. Difatti i suoi successi sono quasi tutti legati ai club, mentre tante sono le discussioni riguardanti la nazionale che lo hanno visto coinvolto, come quando Domenech non lo convocò al Mondiale del 2010 per scelta tecnica.

Verso il Pallone d’Oro 2018: l’annata di Benzema

Benzema, come detto sopra, ha dovuto assistere i suoi connazionali conquistare la Coppa del Mondo in Russia. Un grande smacco per lui, che non si è mai tolto del tutto le ombre derivanti dallo scandalo a luci rosse del 2015 che ha coinvolto anche Valbuena; da allora le sue presenze con la nazionale francese sono state pochissime, fino alla definitiva esclusione di Deschamps. Nonostante ciò il franco-algerino ha conquistato con il Real Champions League, la 4a in carriera per lui, ma per il centravanti francese è stata anche una stagione con pochi gol all’attivo e tanti fischi da parte dei suoi tifosi. Nella parte finale del 2018 però, con la partenza di Cristiano Ronaldo da Madrid, è diventato il riferimento offensivo principale delle merengues. Questo gli ha dato la possibilità di segnare molto di più e di essere più decisivo, nonostante la crisi che sta attraversando la squadra di Lopetegui.

Verso il Pallone d’oro 2018: le caratteristiche di Benzema

Benzema è un centravanti veloce, agile, tecnico, duttile e completo, sa giocare sia per se che per la squadra. Destro naturale, vanta anche un uso eccellente del piede debole e un ottimo colpo di testa. Dotato di una grande intelligenza tattica, è abile a muoversi senza palla e creare spazi per i compagni. A volte impreciso sotto porta, vanta comunque la bellezza di 197 gol in 423 partite col Real Madrid.

Il francese è stato spesso criticato negli ultimi anni per i pochi gol segnati col Real Madrid e fischiato dai tifosi, ma nonostante ciò tutti gli allenatori della Casa blanca lo hanno fatto giocare con regolarità. Infatti il 9 madridista è stato il preziosissimo e principale assistman di CR7, che ha usufruito dei suoi movimenti per realizzare tantissimi gol. Questo lavoro preziosissimo non sempre gli è stato riconosciuto, ma è stato uno dei segreti dei successi del Real negli ultimi anni.

Verso il Pallone d’oro 2018: il palmares di Benzema

I trofei vinti dal francese sono tantissimi. Benzema ha conquistato con il Lione 4 campionati, 2 Supercoppe francesi e una Coppa di Francia. Ha inoltre vinto il Trofeo Bravo nel 2008, il titolo di capocannoniere della Ligue 1 con 20 reti nella stagione 2007-2008, il Trophée UNEP du football per 2 volte nel 2008 come miglior calciatore della Ligue 1 di quell’anno e inserito nella squadra ideale del campionato francese quell’anno. Col Real Madrid ha vinto molte competizioni internazionali: sono 4 le Champions League vinte, oltre a 3 Supercoppe Uefa e 3 Coppe del Mondo per Club. In Spagna ha vinto 2 campionati spagnoli, 2 Coppe di Spagna e 2 Supercoppe di Spagna. Inoltre ha anche vinto per 3 volte il titolo di miglior calciatore francese dell’anno, nel 2011, nel 2012 e nel 2014.

Per concludere, con la Nazionale Francese ha conquistato L’Europeo Under-17 nel 2004.

Verso il Pallone d’oro 2018: le possibilità di vittoria di Benzema

Il francese ha ovviamente pochissime chance di vincere il Pallone d’oro, in quanto in Champions League ha segnato poco e poiché non ha disputato il Mondiale. Nei siti di scommesse non compare nemmeno tra le quote principali, e dunque una sua possibilità di vittoria sembra non esistere.

