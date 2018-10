Esonero Gattuso, il tecnico sul banco degli imputati. Le possibili alternative

Esonero Gattuso – Dopo il ko nel derby, in casa Milan il clima è davvero caldissimo. La sconfitta contro l’Inter ha portato ripercussioni serie, con Gennaro Gattuso che è finito, inevitabilmente, sul banco degli imputati. I tifosi del diavolo hanno puntano il dito contro il tecnico e la situazione potrebbe ulteriormente degenerare nelle prossime partite in caso di nuovi passi falsi dei rossoneri.

Esonero Gattuso, il Milan ci pensa e sonda già i possibili sostituti

La posizione dell’allenatore torna quindi in discussione. Le prossime quattro gare, quelle contro Betis, Sampdoria, Udinese e il recupero con il Genoa prima della sosta, saranno decisive per la conferma in panchina di “Ringhio”. Leonardo e il Milan, secondo le indiscrezioni, starebbero già valutando le alternative. Niente nomi altisonanti in dirigenza, si potrebbe virare su Donadoni, anche se il nome di un certo livello, sponsorizzato dall’Ad Gazidis è Arsene Wenger.

Rossoneri troppo giù in classifica: la dirigenza riflette

Per il Milan una sconfitta che apre scenari a sorpresa. I risultati sono carenti e fino a questo momento anche il gioco. I rossoneri sono più vicini alla zona retrocessione che a quella Champions, si trovano al dodicesimo posto in classifica. Hanno gli stessi punti in classifica della Spal, e sono alle spalle di Sassuolo, Genoa, Torino e Parma.

Un clima non proprio disteso dunque, in casa rossonera tutta la dirigenza sta facendo diverse valutazioni. Le scelte di Gattuso non sono affatto piaciute, anche nei cambi, specie nello spostamento di Cutrone in fascia, così come l’atteggiamento da “provinciale” in una delle gare più importanti della stagione.

La squadra ha pensato solo a difendersi senza mai provare ad essere pericoloso nella metà campo avversaria. Scelta che una squadra blasonata come il Milan non può permettersi, soprattutto dopo e una buona campagna acquisti portata avanti in estate. Il Milan sta già valutando alcuni profili tra big e possibili traghettatori fino alla prossima stagione, qualora le cose non dovessero migliorare. Gattuso è in bilico, il Milan riflette.

