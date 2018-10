Diretta PSV-Tottenham: streaming, video gol e risultato – LIVE (1-1)

Diretta PSV-Tottenham: streaming, video gol e risultato – LIVE

45+1′ FINE PRIMO TEMPO. A tra poco per la ripresa

45′ UN MINUTO DI RECUPERO

45′ TRAVERSA DEL PSV! Grande azione di Lozano, palla a Pereiro che fa tutto bene, compreso il tiro che si stampa sulla traversa complice una deviazione difensiva. L’arbitro però oggi ha deciso di fare come vuole e non concede il corner

43′ Fase finale della prima frazione, ospiti ancora in avanti

40′ Apertura di Eriksen sulla destra per Trippier, pallone in mezzo per Lucas che segna complice la deviazione di Rosario. Pari meritatissimo dei londinesi

39′ ECCOLO QUA, GOL DEL TOTTENHAM! RISTABILITA LA PARITA’

38′ Il Tottenham prova in ogni modo a pareggiarla, il risultato non rende giustizia alla loro prestazione offerta fin qui

36′ SON! OCCASIONISSIMA SPURS! Il numero sette punta e salta facilmente Dumfries in area di rigore sul lato sinistro, tiro mancino ma Zoet si oppone alla grande in uscita bassa

34′ ANNULLATO IL PAREGGIO DEL TOTTENHAM! Sanchez segna su corner dopo una parata di Zoet ma il guardalinee sbandiera. Resta da capire il motivo, non c’è stato alcun fuorigioco di nessun giocatore ospite

31′ Erroraccio di Alderweireld con Lozano che gli scippa il pallone, si invola verso la porta e calcia, mettendo fuori causa Lloris complice una deviazione decisiva dello stesso Alderweireld, con la palla che scavalca il portiere francese insaccandosi in rete. Vantaggio fortunoso dei padroni di casa

30′ PSV AVANTI! CHUCKY LOZANO METTE LA SUA FIRMA SUL VANTAGGIO!

27′ TENTATIVO DI SON! Tiro a giro col destro del sudcoreano che termina tra le braccia di Zoet

25′ DE JONG! Su azione di punizione la palla arriva sulla testa del puntero del PSV che colpisce però male mandando alto sopra la traversa

22′ PEREIRO! Punizione fantastica di Pereiro che si spegne di poco sul fondo alla sinistra di Lloris

20′ Il primo ammonito del match è Dembelé che ha steso Lozano

18′ PALO DI KANE! Sul calcio d’angolo successivo stacca di testa ancora Kane che trova l’incrocio alla destra di Zoet rimasto immobile. Tre grandi chance di fila per il Tottenham e tutte grazie al suo bomber

17′ ANCORA KANE! Su azione d’angolo la palla vaga in zona dischetto di rigore, Kane si gira e calcia di prima intenzione trovando la deviazione provvidenziale di De Jong in corner

15′ KANE! Tiro non irrestistibile dal limite dell’attaccante inglese ma Zoet respinge male venendo salvato dal suo difensore che spazza via il pallone

13′ Ancora nessuna occasione da segnalare ad Eindhoven

9′ Bellissima veronica di Lucas su Angeliño sulla linea laterale destra. L’ex PSG può essere l’arma in più degli Spurs

7′ Fase di studio in questi primi minuti di match

4′ Tottenham in avanti, suggerimento dalla destra di Trippier per Son che viene anticipato provvidenzialmente in corner da Dumfries

3′ Philips Stadion esaurito sulle tribune. Il pubblico ha risposto alla grande riversandosi in massa per sostenere la propria squadra del cuore

1′ SI PARTE, E’ COMINCIATA PSV-TOTTENHAM! Primo possesso per i padroni di casa che in questo primo tempo attaccheranno da destra a sinistra. PSV col classico completino biancorosso, Tottenham con divisa blu scuro e verde acqua

18:53 Squadre sul terreno di gioco

18:49 Barcellona e Inter, in attesa di sfidarsi alle 21:00, ascolteranno con attenzione a quanto succede ad Eindhoven, dove si riaprirà il discorso qualificazione

18:45 Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta LIVE di PSV-Tottenham

Le formazioni ufficiali di PSV-Tottenham

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Pereiro, Hendrix; Lozano, De Jong, Malen

Allenatore: Van Bommel

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Dembelé, Dier; Lucas, Eriksen, Son; Kane

Allenatore: Pochettino

La preview di PSV-Tottenham

Nel girone B, in attesa del big match Barcellona-Inter, andrà in scena per la 3a giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019 PSV-Tottenham.

Si tratta di una sfida fondamentale, sia per gli olandesi che per gli ospiti, che hanno estrema urgenza di muovere la propria classifica e cancellare lo zero dalla casella punti.

L’inizio della competizione si è fatto in salita per entrambe, sconfitte a rotazione da Barcellona e Inter nelle prime due uscite e lontane ora sei punti dalla zona qualificazione. Il PSV è il dominatore assoluto fino a questo momento della Eredivisie, avendo vinto tutte e nove le partite e mantenendo cinque lunghezze di vantaggio sull’Ajax primo inseguitore.

In Premier League, il Tottenham si trova invece nel gruppone delle inseguitrici alle capoliste Manchester City e Liverpool assieme alle “cugine” Arsenal e Chelsea, con l’obiettivo di centrare a fine anno un posto nella top 4.

Sulla carta, sarà dunque una partita aperta ad ogni tipo di risultato e non scontata, nonostante le forze in campo siano ben diverse l’una dall’altra.

I bookmakers nelle loro consuete quote sono tutti d’accordo e vedono favoriti gli ospiti. La vittoria del Tottenham è infatti quotata tra il 2.00 e il 2.15, il pareggio tra il 3.50 e il 3.75 e la vittoria del PSV tra il 3.40 e il 3.70.

Le probabili formazioni di PSV-Tottenham

PSV (4-3-3): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Hendrix, Pereiro; Lozano, De Jong, Bergwijn

Allenatore: Van Bommel

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Winks, Dier; Son, Eriksen, Lamela; Kane

Allenatore: Pochettino

Dove vedere in tv e streaming PSV-Tottenham

Il match sarà trasmesso in diretta tv ed esclusiva su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

Calcio d’inizio previsto per mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 18:55 al Philips Stadion.

