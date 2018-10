Cronaca ultime notizie: fratelli gemelli morti a Senago, la dinamica

Macabra scoperta in un appartamento in Brianza, dove due fratelli gemelli di 66 anni si sono tolti la vita dopo aver lasciato un biglietto di addio.

I fratelli, entrambi celibi, vivevano insieme e avevano da sempre esercitato la professione di geometri. Secondo una prima ricostruzione i due sessantaseienni, avendo da poco scoperto di soffrire della medesima malattia, hanno di comune accordo deciso di togliersi la vita.

Così come loro stessi hanno spiegato nel biglietto lasciato accanto al letto, uno dei due ha colpito l’altro alla testa con un’arma da fuoco, utilizzando poi la stessa contro se stesso.

Cronaca ultime notizie: fratelli gemelli morti a Senago, l’allarme dei vicini

I vicini, insospettiti dal rumore degli spari, hanno avvertito le forze dell’ordine. I carabinieri hanno dunque ritrovato i due corpi senza vita distesi l’uno accanto all’altro.

La vicenda si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.00 e sull’accaduto indaga la Squadra Mobile di Desio. In queste ore si sta cercando di comprendere appieno la dinamica di quello che si presenta come un omicidio-suicidio. In particolare, quello che i carabinieri cercano di capire è chi dei due abbia sparato all’altro, per poi togliersi la vita.

Cronaca ultime notizie: fratelli gemelli morti a Senago, le indagini dei carabinieri

Non avendo famiglia, sarà difficile rintracciare i parenti prossimi dei fratelli Porri, i quali fin da ragazzi hanno sempre condiviso sia l’appartamento nella Brianza sia il loro lavoro. I vicini di casa, gli stessi ad aver dato l’allarme, hanno inoltre riferito agli inquirenti che già da tempo i due gemelli non uscivano più molto spesso di casa.

I motivi che li hanno spinti a compiere il terribile gesto andranno ricercati nelle loro precarie condizioni di salute.

Maria Iemmino Pellegrino

