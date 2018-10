Diretta PSG-Napoli: streaming, video gol e risultato – LIVE

A Parigi va in scena uno dei big match di tutta questa 3a giornata della fase a gironi di Champions League 2018/2019: PSG-Napoli.

Match interessantissimo e fondamentale quello che si disputerà nella capitale francese tra due squadre diverse tra loro, ma molto forti e pronte a darsi battaglia per conquistare punti importanti in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

Il PSG ha finora totalizzato soli tre punti, frutto della sconfitta di Anfield contro il Liverpool e della vittoria casalinga con punteggio tennistico ottenuta contro la modesta Stella Rossa.

Il Napoli guida, un po’ a sorpresa, il raggruppamento con quattro punti dopo aver pareggiato a Belgrado e vinto in casa contro la squadra inglese.

Oltretutto si tratta di una partita “del cuore” per due grandi interpreti di serata, ovvero Edinson Cavani e Carlo Ancelotti.

El Matador è rimasto legatissimo al Napoli e alla città, dopo aver vestito la maglia degli azzurri dal 2010 al 2013 totalizzando 138 presenze e 104 reti, vincendo la Coppa Italia nella stagione 2011/2012 (diventandone anche capocannoniere), oltre ad aver vinto anche la classifica marcatori di Serie A nell’annata 2012/2013.

Per Ancelotti invece, esperienza parigina durata dal gennaio 2012 al termine della stagione 2013 che lo ha portato a vincere la Ligue 1 e il premio come miglior allenatore del campionato.

Da segnalare anche lo “scontro” Verratti-Insigne, protagonisti nella grande annata 2011/2012 con la maglia del Pescara allora allenato da Zdenek Zeman e rimasti tuttora molto amici.

I bookmakers, come quote, danno la vittoria del PSG tra l’1.50 e l’1.55, il pareggio tra il 4.40 e il 4.80 e la vittoria del Napoli tra il 5.50 e il 5.70. Padroni di casa dati dunque nettamente favoriti.

L’altro match di questo gruppo C è Liverpool-Stella Rossa.

LEGGI ANCHE: Diretta Barcellona-Inter: streaming, video gol e risultato – LIVE

Le probabili formazioni di PSG-Napoli

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani

Allenatore: Tuchel

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens

Allenatore: Ancelotti

Dove vedere in tv e streaming PSG-Napoli

La partita verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

Calcio d’inizio previsto per mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 21:00 al Parc des Princes.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM