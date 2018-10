Pechino Express 2018: anticipazioni sesta puntata in streaming e TV

In previsione della sesta puntata di Pechino Express, trasmessa la sera del 25 ottobre, ecco qualche anticipazione tratta da qualche frame rubato alla puntata che gli autori hanno elargito al termine dell’episodio precedente. Il viaggio in Tanzania sembra mettere i concorrenti sempre più in difficoltà, in un crescendo che sembra spaventare anche le Signore della TV (Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta), una tra le squadre più affiatate del gruppo.

Anticipazioni Pechino Express 2018

Si prevede la presenza – non sappiamo in che misura – di animali selvaggi in questa nuova puntata di Pechino Express: il montaggio ha indugiato su leoni, zebre ed ippopotami. Potrebbero avere a che fare con le prove a cui saranno sottoposti i concorrenti del reality condotto da Costantino Della Gherardesca? E’ molto probabile, ormai il livello di difficoltà sta impennando e le zone battute dalle coppie sono sempre più lontane da qualsiasi residuo di modernità o comfort.

Assisteremo però anche all’ingresso di una nuova coppia, gli Alieni, che sostituiranno gli ultimi eliminati. Loro sono Simon and the Stars e Roberto Meloni; il primo, ospite di casa del programma di Caterina Balivo “Vieni da me”. Il secondo, cantante, conduttore e showman. Ricordiamo che, prima degli Alieni, si era deciso di mandare a casa il duo de I Promessi sposi, composto da Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale.

Sospensione mutuo con Legge 104: come funziona e chi ha diritto

Le signore della TV sono a rischio? Chi potrebbero essere i prossimi eliminati di Pechino Express?

Salvate da I Ridanciani (alias Tommaso Zorzi e Paola Caruso), resta da vedere quale duo sarà il prossimo scartato. Sicuramente il primo pensiero corre ai nuovi arrivati, non ancora avvezzi ai ritmi e poco allenati a sostenere le difficoltà che il programma pone ai giocatori nel corso delle missioni. Ridanciani e Signore della TV si sono confermati essere lo spirito animatore del gruppo. Forti, travolgenti, spesso anche trash. Con una piacevolissima scoperta come Maria Teresa Ruta sarebbe un vero peccato vederli terminare qui la corsa dell’ Avventura in Africa, come è stata opportunamente sottotitolata questa settima edizione di Pechino Express.

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL FORUM PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO.