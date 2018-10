Dove vedere Olympique Marsiglia-Lazio in diretta streaming o in TV

Olympique Marsiglia-Lazio è un match importante per entrambe le squadre. La compagine di Garcia è con le spalle al muro: un solo punto e l’obbligo di vincere per non dover salutare anzitempo l’Europa League. Anche il futuro della Lazio passa per il doppio confronto con il Marsiglia. La squadra di Inzaghi ha 3 punti ed è reduce dalla brutta sconfitta rimediata contro l’Eintracht Francoforte (4-1), mentre l’unico punto dei francesi proviene dal pareggio del 4 Ottobre con l’Apollon Limassol (2-2).

Olympique Marsiglia-Lazio, i padroni di casa devono solo vincere

Non ci sono mezze misure, il Marsiglia deve vincere. Con un solo punto chiude la classifica del Gruppo H di Europa League insieme all’Apollon Limassol. Se vuole rimanere in corsa per il turno successivo di Europa League la strada è obbligata. Ne è conscio Rudy Garcia allenatore dei biancoazzurri francesi: “Dovremo conquistare i tre punti domani per proseguire nella corsa al secondo posto. Prima di questo doppio scontro con la Lazio questa è l’unica risposta che posso dare: dobbiamo vincere”.

L’Olympique è una squadra dal buon passato, vincitrice anche di una Coppa dei Campioni nel 1989, oltre che di 9 titoli francesi e 10 Coppe di Francia. Poi uno scandalo che coinvolse il presidente di allora, Bernard Tapie, la fece retrocedere d’ufficio. Seguirono anni tribolati, fino agli ultimi tempi in cui le cose sembrano andare meglio. Attualmente è terza in Ligue 1, ma se vuole tornare là dove il suo blasone le impone, deve assolutamente prevalere in Olympique Marsiglia-Lazio.

Olympique Marsiglia-Lazio, Inzaghi: Dobbiamo fare punti”

Dopo l’1-4 contro l’Eintracht, la Lazio deve rialzarsi per mandare messaggi positivi anche dal fronte europeo. In campionato va abbastanza bene, i biancoazzurri sono quarti, in linea con le ambizioni di Champions della società. Manca quel guizzo in più in campo internazionale. Con 3 punti conquistati il passaggio al prossimo turno non è sicuro. Inzaghi infatti dice: “Abbiamo bisogno di fare un risultato importante contro una squadra che ha fatto un mercato faraonico. C’è la necessità di far punti”.

L’Olympique risveglia dolci ricordi nel tecnico laziale: proprio contro questa squadra, il 14 Marzo 2000, Inzaghi segnò quattro reti. E indossava la maglia della Lazio. “Sicuramente al Marsiglia mi lega uno dei ricordi più importanti della mia carriera. Una serata magica che tutt’ora ricordo con piacere”. Chissà che Olympique Marsiglia-Lazio non possa rinnovare quei ricordi…

Olympique Marsiglia-Lazio: i probabili giocatori in campo

Rudi Garcia schiererà un 4-2-3-1 con in campo 2 ex Serie A: Rami e Strootman. Se Sanson recupererà, Luiz Gustavo sarà schierato in difesa, altrimenti starà in mediana con Kamara nel pacchetto arretrato. Ballottaggio in avanti tra Germain e Mitroglu. Simone Inzaghi ha scelto Proto per difendere la porta laziale. Difesa a 3 Luiz Felipe-Acerbi-Wallace. Squalificato Basta, spazio a Marusic sulla corsia di destra. Caicedo a fianco di Immobile. Indisponibili Correa (squalificato) e Luis Alberto, rimasto a Roma.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda – Sarr, Rami, Caleta-Car, Amavi – Sanson, Strootman, Luiz Gustavo – Payet, Mitroglou, Ocampos. Allenatore: Rudi Garcia

LAZIO (3-5-2): Proto – Wallace, Acerbi, Radu – Marusic, Berisha, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic – Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Olympique Marsiglia-Lazio: dove si gioca, come vederla

Questa sera, 25 Ottobre 2018, si giocherà Olympique Marsiglia-Lazio. Sede dell’incontro lo Stade Vélodrome. Fischio d’inizio assegnato allo spagnolo Jesus Gil Manzano e previsto per le ore 21.00. Il confronto Olympique Marsiglia-Lazio sarà visibile su Sky Sport 1 e Sky Sport 252, ma anche in chiaro su TV8. La gara sarà anche disponibile in streaming sulla piattaforma SkyGo, per i dispositivi mobili.

I non abbonati possono ricorrere anche al sito di TV8, oppure a Now TV che offre 14 giorni gratis e poi pacchetti a partire da 9,99 euro al mese. Le possibilità di vedere le partite non si esauriscono qui. Ci sono possibilità di ottenere lo streaming legale da altri siti.

