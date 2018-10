Dove vedere Sporting-Arsenal in diretta streaming e in TV

Scontro al vertice nel Gruppo E di UEFA Europa League: Sporting-Arsenal vale il primo posto. La classifica vede infatti entrambe le squadre con 6 punti, anche se l’Arsenal ha una migliore differenza reti. I Gunners sono anche i favoriti dell’incontro, pur se bisogna dire che nonostante le incertezze in campionato, i portoghesi stanno andando alla grande in Europa: 2 partite e due vittorie.

Sporting Lisbona, la rifondazione di una squadra

L’anno scorso è stato travagliato per lo Sporting: prima la rivolta dei giocatori a favore del tecnico Jorge Jesus, in seguito alla quale sono stati sospesi 19 giocatori lo scorso Aprile; poi un mese dopo, l’aggressione agli stessi giocatori e allo staff, dopo la mancata qualificazione in Champions, da parte di una cinquantina di tifosi a volto coperto. Tutti questi avvenimenti hanno fatto sì che il team portoghese cominciasse il proprio campionato con molte incertezze, perdendo due incontri alla sua portata e pareggiando il derby con il Benfica. Attualmente è quinto, ma il suo potenziale è sicuramente maggiore: il suo cammino in Europa League lo dimostra. Sporting-Arsenal li vedrà concorrere per il primo posto nel Gruppo E. La vittoria contro un’avversaria tosta dimostrerebbe a tutti che sono sulla via di un ritorno ai fasti degli anni 60, quando vinsero la Coppa delle Coppe nel 1964 e 7 scudetti.

Arsenal: dai mugugni alle vittorie

L’Arsenal era partito malissimo in Premier League. Due sconfitte consecutive che avevano innescato le proteste di un pubblico voglioso di tornare ad alti livelli. Poi la rinascita: fra vittorie in campionato – sette -, in Coppa di Lega – 1 – e in Europa League – 2 – sono ben 10 le vittorie consecutive della squadra di Unai Emery. Un allenatore che l’Europa League la conosce benissimo, avendola vinta per tre volte consecutive con il Siviglia. Gli inglesi sono in testa al girone e in caso di vittoria il passaggio del turno sarebbe una pura formalità. Tra l’altro i Gunners hanno dimostrato di essere prolifici: 30 gol in questo filotto di 10 vittorie. Unai Emery di sicuro in questo confronto Sporting-Arsenal vorrà dimostrare che non ha dimenticato come si vince l’Europa League.

Le probabili formazioni di Sporting-Arsenal

José Peseiro allenatore biancoverde ha impostato un 4-2-3-1. Salin in porta, André Pinto e Coates al centro della difesa, mentre Gaspar e Jefferson sulle fasce; a centrocampo Acuna ad impostare e Petrovic come frangiflutti, per coprire le avanzate di Bruno Fernandes. sulle fasce Carlos Mané e Nani. Ballottaggio Diaby/Fredy Montero in avanti. Unai Emery dispone i Gunners con un 5-2-2-1. Leno fra i pali , difesa con Papastathopoulos, Holdin e Nacho Monreal; gli esterni dovrebbero essere Lichtsteiner da una parte e Kolasinac dall’altra. Elneny e Guendozi al centro e Smith Rowe e Iwobi a coprire l’unica punta per la quale vi sarà un ballottaggio Welbeck/Lacazette.

SPORTING LISBONA: (4-2-3-1): Salin – Gaspar, Jefferson, André Pinto, Coates – Gaspar, Jefferson – Petrovic, Acuna – Bruno Fernandes, Carlos Mané, Nani – Diaby. Allenatore: José Peseiro

ARSENAL (5-2-2-1): Leno – Lichtsteiner, Kolasinac, Papastathopoulos, Holdin, Nacho Monreal – Elneny, Guendozi – Smith Rowe, Iwobi – Lacazette. Allenatore: Unai Emery

Dove vedere il big match del Gruppo E, Sporting-Arsenal

Sporting-Arsenal si giocherà il 25 Ottobre alle ore 18.55. Ospiterà l’incontro, diretto dallo sloveno Damir Skomina, lo stadio “José Alvalade” della capitale lusitana. Sarà visibile sui canali Sky Sport Football e Sky Sport. Streaming sulla piattaforma SkyGo per i device mobili; altra opzione Now TV. Oppure si devono cercare i siti che trasmettono gli incontri di Europa League, anche eventualmente acquistando una VPN per aggirare la geolocalizzazione.

