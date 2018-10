Dove vedere Milan-Betis in diretta streaming o in TV

Dove vedere Milan-Betis in diretta streaming o in TV

Riscattare la sconfitta nel derby e muovere un passo decisivo verso il passaggio del turno: Milan-Betis per Gattuso e i suoi significa soprattutto questo. Una vittoria porterebbe i rossoneri a 3 punti dalla matematica certezza di passare il turno. Anche da primi nel girone. Infatti il Milan guida il Gruppo F con 6 punti e vincere significherebbe allontanare una squadra comunque insidiosa come il Betis.

Milan-Betis: Gattuso punta tutto su Higuaín

Ancora una volta, Rino Gattuso punterà su Gonzalo Higuaín per aver ragione del Betis Siviglia. E’ una squadra che il Pipita conosce bene: quando militava nel Real Madrid, ha segnato agli andalusi 5 gol in 8 partite. Sarà schierato dal primo minuto, d’altra parte quando vestiva il bianconero era il giocatore con il maggior numero di minuti nelle gambe. Per il Milan c’è anche la voglia di lasciarsi alle spalle il derby perso contro l’Inter. Un risultato che ha fatto ancor più male perché maturato nel recupero, al 92′ e che ha scatenato il malumore social dei tifosi, che hanno messo sotto accusa Donnarumma, ma anche Gattuso e l’atteggiamento in campo dei suoi. Stasera Milan-Betis servirà anche per riavvicinarsi ai tifosi, che però saranno, a quanto pare, pochi a fronte di circa 7000 spagnoli attesi stasera a San Siro.

Milan-Betis: andalusi deludenti in campionato

Dopo la bella stagione 2017/2018 che li ha visti protagonisti di un’ottima stagione, riuscendo a strappare la qualificazione diretta all’Europa League, proprio ai danni dei cugini del Siviglia. Quest’anno non è riuscita a ripetersi in campionato, con alti e bassi che non le hanno permesso di arrivare oltre l’11ma posizione. Certamente le sue ambizioni erano ben altre, lo dimostrano gli acquisti tra gli altri di Bartra, William Carvalho e Lo Celso, così come le sue potenzialità. In Europa League, attendendo Milan-Betis, occupa la seconda posizione con 4 punti frutto di un pareggio, 0-0 con l’Olympiakos e di una vittoria per 3-0 sul Dudelange. Mian-Betis potrbbe essere l’occasione di far dimenticare le difficoltà in campionato e dare ai propri tifosi una bella soddisfazione.

Chi scenderà in campo in Milan-Betis

Rino Gattuso schiererà Reina in porta. Romagnoli e Zapata in difesa, con Caldara lasciato in panchina. Al centro bakayoko al posto di Kessié. Tridente offensivo Borini-Higuaín-Castillejo. Ancora panca per Cutrone. Quique Setién metterà in campo un 3-5-2. Loren Moron al centro dell’attacco supportato da Tello. Centrocampo basato su Lo Celso, Carvalho e Canales.

MILAN (4-3-3): Reina – Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt – Bakayoko, Biglia, Bonaventura – Castillejo, Higuain, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso

BETIS (3-5-2): Lopez – Mandi, Bartra, Sidnei – Francis, Lo Celso, W. Carvalho, Canales, Junior – Tello, Loren. Allenatore: Quique Setién

Milan-Betis: dove vederla

Allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano, il 25 Ottobre 2018 è previsto l’incontro Milan-Betis, valevole per la fase a gironi della UEFA Europa League. Gara affidata a Bas Nijhuis, della Federazione dei Paesi Bassi, che fischierà l’inizio alle ore 18.55. La partita sarà visibile su Sky, che detiene in esclusiva i diritti dell’Europa League e trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile in streaming con Sky Go, la piattaforma di Sky che consente la visione dei contenuti attraverso smartphone, tablet e computer. Chi non avesse un abbonamento con la pay-tv per lo streaming può prendere in considerazione Now TV che offre 14 giorni di prova gratuita (poi si parte da 9,99 euro al mese). Altrimenti, ci sono altri siti che offrono lo streaming legale dell’Europa League, sia gratuiti che a pagamento.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM