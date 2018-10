Dove vedere Chelsea-BATE Borisov in diretta streaming o in TV

Chelsea-BATE Borisov vede i padroni di casa a punteggio pieno confrontarsi con la terza del gruppo L. Il Chelsea, anche se non ha sempre convinto sul piano del gioco, è stato efficace in Europa conquistando per il momento 6 punti in 2 partite. Il BATE Borisov ha 3 punti e uscire con almeno un punto da Stamford Bridge significherebbe incrementare le proprie possibilità di passare il turno.

Chelsea-BATE Borisov, la squadra di Sarri ancora imbattuta

Maurizio Sarri ha di che essere soddisfatto: il suo Chelsea in campionato e coppa è imbattibile. In Premier League il Chelsea occupa la terza posizione dietro Manchester City e Liverpool ed è imbattuto, ma con una vittoria in meno rispetto ai leader di classifica. Nel gruppo L è invece leader incontrastato e precede di 3 punti proprio il BATE. Sarri è riuscito a dare la sua impronta alla squadra che nell’ultima giornata ha ripreso per i capelli l’incontro con il Manchester United pareggiando durante gli ultimi secondi. I Blues dovrebbero vincere questa sfida: il fattore campo e il valore dei singoli è ampiamente dalla loro parte. La conquista dei tre punti vorrebbe dire più sicurezza di raggiungere la qualificazione ai sedicesimi di finale e continuare a punteggio pieno in una competizione che li vede tra i favoriti assoluti.

Chelsea-BATE Borisov, i bielorussi puntano a un pareggio

Basterebbe anche un pari al BATE Borisov, per continuare a credere all’approdo ai sedicesimi. Certo, le forze in campo sono sbilanciate a favore della compagine londinese, ma Aljaksej Baha, allenatore bielorusso, punta a una formazione prudente, che riesca contenere William e Hazard. E’ la prima volta che le due squadre si confrontano, ma il Chelsea è una delle squadre più celebri del mondo e quindi il BATE sa cosa dovrà aspettarsi. Terzo nel suo gruppo, ma solo per la peggior differenza reti, il club bielorusso vuole ottenere un passaggio del turno che sarebbe molto soddisfacente e inatteso.

Chelsea-BATE Borisov: chi scenderà in campo?

Maurizio Sarri, tecnico dei londinesi, ha impostato un 4-3-3. Kepa in porta, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz e Alonso nel pacchetto arretrato. In mediana Kanté-Jorginho-Barkley e Willian, Giroud e Hazard formeranno il tridente d’attacco. Aljaksej Baha per stesera ha in mente anche lui un 4-3-3, ma più difensivo. Polyakov, Milunovic, Filipenko e Volodjko proteggeranno la porta difesa da Shcherbitski. Al centro Yablonski ai suoi fianchi Baga e Dragun. In attacco Dalvanic, Tuominen e Stasevic

CHELSEA (4-3-3): Kepa – Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso – Kanté, Jorginho, Barkley – Willian, Giroud, Hazard

Allenatore: Maurizio Sarri

BATE BORISOV (4-3-3): Shcherbitski – Polyakov, Milunovic, Filipenko e Volodjko – Baga, Yablonski, Dragun – Dalvanix, Tuominen, Stasevic

Allenatore: Aljaksej Baha

Chelsea-BATE Borisov: dove vedere la gara dello Stamford Bridge

Chelsea-BATE Borisov sarà affidata all’italiano Paolo Silvio Mazzoleni. Si giocherà allo Stamford Bridge il 25 Ottobre 2018 alle ore 21.00. La gara sarà trasmessa da Sky, su Sky Sport Uno. Sarà ovviamente disponibile anche in streaming per gli abbonati sulla piattaforma gratuita SkyGo, a cui si possono collegare fino a due dispositivi mobili. In assenza di abbonamento Sky si può ottenere un ticket con Now TV, oppure rivolgersi allo streaming legale offerto da alcuni siti che in certi casi offrono un’ottima qualità audio/video e di connessione.

