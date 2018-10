Offerte Amazon oggi: Prime e smartphone, le migliori 10 del 26 ottobre.

Abbiamo dato uno sguardo alle migliori offerte Amazon di oggi venerdì 26 ottobre 2018 riguardanti gli smartphone e relativi accessori. Andiamo quindi a stilare una panoramica degli smartphone in offerta su Amazon, alcuni dei quali riservati anche agli abbonati Amazon Prime.

Le offerte saranno disponibili nel corso della giornata odierna, e saranno attive ad orari prestabiliti. Si possono verificare gli orari, insieme a molte altre offerte di elettronica, visitando l’apposita pagina sul sito di Amazon.

Offerte Amazon oggi: smartphone

UMIDIGI Z2 SE



UMIDIGI Z2 SE è in offerta su Amazon con ben il 38% di sconto a 230 euro. Ci troviamo di fronte a un display pieno da 6.2 pollici, equipaggiato con Android 8.1, batteria da 3850 mAh e memoria interna espandibile fino a 256 GB. Inoltre, il comparto fotografico composto da doppia fotocamera posteriore e doppia frontale, entrambe da 8 e 16 megapixel. Dotato di Face ID, sensore d’impronte e tecnologia NFC.

LG K10 2017



Ecco un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Dotato di display da 5,3 pollici e processore octa core da 1.5 GHz, LG K10 2017 vanta 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile fino a 64 GB. Inoltre, la fotocamera posteriore da 13 megapixel e una batteria con capacità da 2800 mAh ne completano la scheda tecnica. Le dimensioni abbastanza contenute ne favoriscono l’usabilità e la maneggevolezza. In promozione su Amazon a 134,99 euro (spedizione gratuita).

CUBOT MAGIC (2017)



Il CUBOT MAGIC(2017) è uno smartphone molto elegante equipaggiato con Android 7 Nougat. Prezzo decisamente interessante per le caratteristiche tecniche. Dual sim, il dispositivo è dotato di uno schermo da 5 pollici, 3 GB di RAM (piuttosto alta in questa fascia di prezzo) e 16 GB di memoria espandibile fino a 128 GB.

Il reparto fotografico prevede una doppia fotocamera posteriore da 13MP+2MP con doppio flash led e la fotocamera frontale da 5MP con flash led.

Offerte Amazon oggi 26 ottobre: accessori smartphone

Concludiamo questa panoramica con le offerte di oggi elencando una serie di proposte legate agli accessori.

Cover iPhone 8 Plus e 7 Plus



I possessori di iPhone 8 Plus e 7 Plus in cerca di una cover possono guardare a questa custodia con TPU flessibile in silicone per proteggere il dispositivo dagli urti. All’interno è possibile inserire carte e banconote. La cover è molto comoda anche per porre l’iPhone in modalità landscape.

RAVPower Caricatore auto



Una soluzione vantaggiosa e piuttosto economica per chi cerca un caricatore universale per smartphone corrisponde a questo prodotto RAVPower. Il dispositivo può ricaricare 2 smartphone/tablet, sia Android che iPhone. Infatti il caricabatterie è compatibile con i principali marchi di smartphone a ricarica rapida, tra cui HTC, LG, Sony Xiaomi e Honor.

Caricatore Wireless, ESR Qi Pad

Il caricatore Wireless ESR Qi Pad è adatto ai dispositivi sia iPhone che Android dotati di ricarica wireless Qi, ovvero ad esempio Apple iPhone XS/XS Max/XR/X/8/8Plus, Samsung Galaxy Note 9/Note 8, Galaxy S8/S8 Plus/S7/S7 edge/S6/S6 edge, Google Nexus 4/5/6 (ma non Apple Watch). Il caricatore è ultrasottile, garantito a vita ed è in grado di supportare la ricarica rapida.

