Oblivion: trama e cast del film stasera in tv su Italia 1

Per la prima serata di oggi la rete Mediaset di Italia 1 sceglie la fantascienza e l’azione. Oblivion è il titolo della pellicola del 2013 che andrà in onda a partire dalle ore 21.30. In questo articolo scopriremo la trama, il cast e il parere della critica su questo film insieme ad alcune curiosità.

Oblivion: cast e parere della critica

Pellicola che sa come coinvolgere lo spettatore merito anche degli interpreti. Al botteghino, nonostante un budget molto alto per la sua realizzazione (circa 120 milioni di dollari) la pellicola ne incassa 186. La redazione di Mymovies e i suoi utenti valutano questo film con un 3,12 su 5 mentre i colleghi di IMDb lo giudicano con un 7 su 10. Abbiamo infine il giudizio di Comingsoon.it che attribuisce un 80/100 all’elaborato. Il film è stato diretto da Joseph Kosinski e il genere è quello della fantascienza. Nel cast troviamo attori del calibro di: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough e Nikolaj Coster-Waldau.

Suburra: trama e cast del film, stasera in tv su Rai 3

Oblivion: trama e curiosità sul film

L’anno in cui sono ambientati i fatti è il 2077. In un futuro lontano la Terra vive un momento di assoluta criticità, complice la minaccia degli Scavs. Un pianeta arido e devastato dal conflitto non può essere più un posto sicuro, una grande operazione di salvataggio di risorse vitali è affidata a Jack Harper ultimo in grado, tra l’altro, di riparare i droni operanti sulla Terra. Jack si avvia verso il termine della sua missione e di conseguenza del suo incarico.

Un evento però farà cambiare la visione del mondo da parte di Harper, il salvataggio di una misteriosa donna che stava precipitando a bordo di uno spacecraft. Attratto dalla donna e da altre particolarità Jack dovrà affrontare nuovi pericoli, il destino dell’umanità è nelle sue mani. Tra le curiosità sul film senz’altro ce ne sono alcune davvero particolari, ad esempio: il film è stato girato in risoluzione 4k negli States e in Islanda; La nave è stata creata davvero, a grandezza reale, le porte si aprivano da sole e Tom Cruise dato che è un vero pilota ha aiutato a configurare i comandi di volo; il titolo del film in un primo momento era Horizons; Tom Cruise ha compiuto 50 anni sul set del film; il logo della NASA usato nel film è stato usato dall’agenzia dal 1975 al 1992.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM