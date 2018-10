Poste Italiane: come saltare la fila allo sportello con l’App

Spesso pubblichiamo sul nostro sito articoli in cui si parla di Poste Italiane. Ma in questo caso non parliamo di buoni fruttiferi bensì di un’app. Ovvero di uno strumento a disposizione degli utenti per facilitare l’accesso ai servizi erogati da Poste Italiane. Sono tantissime le possibilità offerte dalla nuova modalità telematica per velocizzare i tempi all’interno degli uffici postali. E non solo. I servizi sono accessibili sia da tablet che smartphone. L’app è rivolta a tutti i cittadini interessati ai servizi offerti dall’ufficio postale.

Poste Italiane, App per prenotare l’operazione saltando la fila

Con l’App messa a disposizione da Poste Italiane è possibile richiedere il ticket elettronico. Quest’ultimo permette al cittadino di prenotare in mobilità il proprio biglietto per la fila in ufficio postale. L’App consente all’utente di programmare per tempo la visita e presentarsi in ufficio a ridosso del suo appuntamento. I vantaggi sono relativi sia alla riduzione dei tempi di attesa che ad un minor afflusso di persone presso l’ufficio postale.

Una domanda semplice che molti utenti si pongono: cosa fare dopo aver prenotato l’operazione? Ecco una mini-guida.

Dopo aver prenotato l’operazione sul display dello smartphone, comparirà la conferma del ticket prenotato per il giorno e l’ora richiesti insieme ad un QR Code. Una volta arrivati alla Posta (verrete avvisati 15 minuti prima) bisogna avvicinare lo smartphone con il QR Code ricevuto al momento della prenotazione al totem giallo all’interno dell’Ufficio Postale per effettuare il check-in e ricevere un numero di chiamata. Gli impiegati sapranno dell’arrivo e chiameranno l’utente nell’ora stabilita. Poste Italiane consiglia prima di avvicinare lo smartphone al totem di alzare la luminosità dello schermo al massimo in quanto il QR Code potrebbe non essere letto.

Poste Italiane, altri vantaggi dell’App

Come anticipato l’app è utilizzabile da smartphone e tablet: è disponibile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore. Oltre alla funzione ‘salta-fila’ consente di effettuare in modo semplice e sicuro molte operazioni sia postali che finanziarie. Infatti tramite l’app si può accedere ai servizi delle operazioni più comuni. Quali? Facciamo alcuni esempi: monitoraggio di una spedizione tracciata di raccomandate, assicurate e pacchi. In più è possibile pagare i bollettini o inviare telegrammi, raccomandate e posta prioritaria previa registrazione al sito www.poste.it.

Poste Italiane, digitalizzazione servizi pubblica utilità

L’App di Poste Italiane rientra in una più ampia fase di digitalizzazione dei servizi offerti in Italia. Un altro esempio in tal senso è offerto dal portale dell’Inps tramite il quale i cittadini hanno la possibilità di conoscere ed entrare in possesso di moltissime informazioni.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mette a disposizione dei cittadini italiani strumenti e servizi tecnologici tramite cui per molte necessità non è più indispensabile recarsi personalmente presso una delle sedi territoriali Inps dislocate sul territorio nazionale.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM