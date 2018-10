Diretta Atalanta-Parma: streaming, video gol e risultato finale (3-0)

Il commento finale di Atalanta-Parma

Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta, seconda sconfitta nelle ultime due per il Parma. Bel match quello andato in scena all’Atleti Azzurri d’Italia, oggi teatro di un copioso temporale.

I nerazzurri giocano meglio fin dall’inizio del primo tempo ma è l’autogol di Gagliolo lo spartiacque della partita: i crociati crollano e la Dea scatena i suoi difensori bomber.

Ora la classifica vede salire l’Atalanta a quota 12 punti e il Parma fermarsi a 13.

Man of the match: Josip Ilicic.

Per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito con noi la diretta LIVE di Atalanta-Parma. Buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo di Atalanta-Parma

90+6′ FULL TIME A BERGAMO! ATALANTA BATTE PARMA 3-0. A tra poco per il commento finale

90+3′ Si attende solo il fischio finale

90+1′ DI GAUDIO! Conclusione ciabattata dell’ex Carpi terminata tra le braccia sicure di Berisha

90′ SEGNALATI CINQUE MINUTI DI RECUPERO

89′ TRAVERSA DI ILICIC! Davvero sfortunato oggi in zona gol l’ex Fiorentina: mancino stupendo dal limite dritto sulla traversa e poi out

88′ Prestazione ampiamente insufficiente per Gervinho, tenuto in campo tutta la partita da D’Aversa

84′ Anche senza l’indisponibile Masiello e l’ormai ex Caldara, l’Atalanta si conferma come una delle squadre che più gol segna grazie ai suoi difensori

83′ DOPPIO CAMBIO ATALANTA: FUORI GOMEZ E FREULER, DENTRO RIGONI E PASALIC

82′ Affonda il Parma. L’Atalanta fino ad oggi non aveva ancora segnato in questo campionato su azione da fermo

81′ Angolo dalla destra di Ilicic, la palla arriva fino a Mancini che insacca a porta vuota in spaccata. TERZO E ULTIMO CAMBIO ATALANTA: SCOZZARELLA PER STULAC

80′ TRIS ATALANTINO! STAVOLTA TOCCA A MANCINI ANDARE IN GOL

79′ FREULER! Contropiede letale dell’Atalanta, Zapata serve Freuler che trova Sepe sulla sua strada: ennesima parata del portiere ex Lanciano

78′ Il Parma, dopo aver subito il primo gol, è uscito di scena salvo qualche sporadico tentativo non pericoloso. Bella Atalanta anche oggi ma la partita non è finita

76′ SECONDO CAMBIO PARMA: BARILLA’ LASCIA IL POSTO A CICIRETTI

75′ Dopo almeno due minuti di attesa il VAR conferma il raddoppio atalantino

73′ Angolo di Gomez dalla sinistra, Mancini prolunga di testa e Palomino insacca a porta vuota

72′ RADDOPPIO ATALANTA! GOL DI PALOMINO

71′ Match gradevole in questa ripresa, le due squadre si affrontano a viso aperto

70′ ENNESIMA CHANCE PER ILICIC! Il suo tiro dall’interno dell’area viene deviato da un difensore ospite e termina fra le braccia di Sepe

67′ SILIGARDI! Su corner arriva la bella respinta volante di Berisha, la palla arriva all’esterno gialloblu che calcia dai venti metri ma la sua conclusione viene murata dalla difesa atalantina. INTANTO E’ STATO PROPRIO SILIGARDI AD ABBANDONARE IL CAMPO SOSTITUITO DA DI GAUDIO

65′ PRIMO CAMBIO PER L’ATALANTA: DUVAN ZAPATA SUBENTRA A BARROW

65′ GOMEZ VICINO AL RADDOPPIO! Destro a giro potente dal limite, Sepe resta immobile e il pallone esce di un soffio alla sua sinistra

63′ ANCORA ILICIC! Manda a vuoto mezza difesa parmense e stavolta ci prova col destro dalla distanza: Sepe c’è e fa sua la sfera

62′ Gomez sprecone: lob a metà tra un tiro e un cross per Barrow che termina alto sul fondo

61′ Gagliolo falcia De Roon e si prende l’ammonizione

60′ Ora è l’Atalanta a condurre il gioco contro un Parma colpito dal gol ma che prova comunque a reagire subito

57′ BARROW! Fendente dal limite out di poco

56′ Ilicic calcia dal limite, Sepe respinge su Gagliolo che non riesce ad evitare l’impatto col pallone e segna l’autogol del vantaggio nerazzurro

55′ VANTAGGIO ATALANTA! AUTORETE DI GAGLIOLO

49′ PARMA PERICOLOSISSIMO! Azione confusa in area atalantina, alla fine Gervinho calcia a botta sicura con Berisha messo fuori causa da una precedente conclusione, ma è fondamentale il salvataggio quasi sulla linea di Toloi che mette in corner

46′ AL VIA LA RIPRESA. Primo possesso ospite

La cronaca del primo tempo di Atalanta-Parma

45′ SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI. A tra poco per la ripresa

44′ PALOMINO A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Punizione dalla trequarti destra, zampata volante dell’ex Ludogorets sulla quale si esalta Sepe. C’era però fallo in attacco

42′ Troppi errori da ambo le parti, manca ormai pochissimo all’intervallo

38′ Fase più pacata del match, si fa sentire un po’ di stanchezza e il campo si appesantisce sempre di più

32′ ATALANTA VICINA AL VANTAGGIO! Cross potente dalla sinistra di Gosens, Sepe respinge sulla testa di Barrow che la restituisce al portiere ospite

31′ Tentativo di Hateboer dal lato destro dell’area di rigore: palla in curva

30′ Piove ininterrottamente, sembra sera inoltrata. Il campo resta però praticabilissimo

27′ ILICIC! Grande giocata dello sloveno che si crea lo spazio per calciare dal limite, Sepe allunga in angolo

26′ Ora la partita è viva su entrambi i fronti e i ritmi sono piuttosto alti

25′ BARILLA’ VICINISSIMO AL GOL! Mancino potente dalla distanza e palla fuori di un soffio. Ora il Parma c’è

23′ Ammonito Barillà per un fallo su Gomez a centrocampo

22′ OCCASIONISSIMA PARMA! Il pallone viene messo in mezzo rasoterra da Gagliolo dalla destra, Ceravolo colpisce di tacco ma Berisha si salva respingendo il pericolo

19′ CERAVOLO! Cross dalla destra, girata di testa dell’ex Benevento che termina a lato di poco. Prima chance crociata

18′ Tentativo di Gomez dalla distanza out non di molto alla destra di Sepe

17′ Fase confusa del match, fino a qui son poche le occasioni. Si lotta tanto tra il centrocampo e l’area dove attacca l’Atalanta

12′ Grande inizio della Dea, alla costante ricerca del vantaggio. Parma sulle gambe ma che reagisce ogni volta che può

8′ DE ROON! Mancino a giro da lontano, blocca ancora a terra Sepe. Atalanta costantemente in avanti

6′ ILICIC! Sinistro d’interno dai diciotto metri, blocca in presa sicura a terra Sepe

5′ Atalanta subito in avanti in questi primi minuti di partita, il Parma prova ad uscire dal guscio

3′ Pomeriggio piovoso a Bergamo, ma ciò non ha impedito ai tifosi di riversarsi in massa all’Atleti Azzurri d’Italia

1′ PARTITI! Primo possesso per i padroni di casa che attaccano da destra a sinistra

—————————————————————————————————————————————-

15:01 Squadre in campo

14:57 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta LIVE di Atalanta-Parma

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Barrow, Ilicic

Allenatore: Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Siligardi

Allenatore: D’Aversa

La preview di Atalanta-Parma

La 10a giornata della Serie A 2018/2019 si apre con l’interessante Atalanta-Parma. Partita che vedrà confrontarsi due formazioni che giocano bene a calcio, talentuose e vogliose di ottenere risultati concreti nel corso della stagione.

L’Atalanta arriva a questa sfida dopo aver stravinto a Verona contro il Chievo grazie ad una straordinaria prova di Ilicic, che ha messo a referto una tripletta. La squadra bergamasca ha bisogno di trovare la giusta continuità in termine di risultati per risalire la classifica e tentare l’aggancio, per il terzo anno di fila, all’Europa League. Nonostante le ingenti cessioni dell’ultimo anno e mezzo, la Dea mantiene sempre e comunque una spina dorsale composta da giovani talenti pronti al salto di qualità, accanto a giocatori più marinati e che, in alcuni casi, nella provincia nerazzurra hanno trovato una seconda giovinezza.

Il Parma dal canto suo arriva dalla sconfitta casalinga subita per opera della Lazio. La squadra di D’Aversa si gode però una classifica molto positiva rispetto alle attese della vigilia, trovandosi attualmente a metà classifica, zona nella quale i crociati vogliono navigare fino a fine stagione. Le potenzialità questa squadra le ha tutte e di tempo per migliorare ancora ce n’è abbastanza. Poter contare su giocatori di esperienza internazionale, pur essendo una neopromossa, è un fattore da non tralasciare.

Le quote dei bookmakers si sbilanciano, forse esageratamente, a favore dei padroni di casa. La vittoria dell’Atalanta infatti quota tra l’1.30 e l’1.37, il pareggio tra il 4,80 e il 5.25 e la vittoria del Parma tra il 7.75 e il 9.00.

LEGGI ANCHE: Diretta Empoli-Juventus: streaming, video gol e risultato – LIVE

Le probabili formazioni di Atalanta-Parma

ATALANTA (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez

Allenatore: Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, L. Rigoni; Barillà, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Di Gaudio

Allenatore: D’Aversa

Dove vedere in tv e streaming Parma-Atalanta

La partita verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

Calcio d’inizio previsto per sabato 27 ottobre 2018 alle ore 15:00 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM