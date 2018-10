Inter, sguardo al futuro. Tra rinnovi, nuovo presidente e fatturato record

L’Inter continua il suo processo di crescita.

La squadra nerazzurra ha caratterizzato il proprio inizio di stagione con risultati all’inizio negativi, ma che con il passare del tempo sono andati in crescendo, dopo una campagna acquisti estiva molto buona sulla carta e con alcuni affari degni di nota a costo zero o quasi.

A partire dalla prossima estate, il fair play finanziario, che tanto ha bloccato questi ultimi anni numerose società, dovrebbe vedere allargarsi i suoi parametri e permettere alla società meneghina di potersi muovere con maggiore libertà in sede di calciomercato.

Nel frattempo, in corso Vittorio Emanuele, si fanno le prove di futuro.

Tempo di rinnovi in casa inter: prolungano in sei

E’ di ieri la notizia di addirittura sei rinnovi in casa Inter. Parliamo di:

– Joao Miranda fino al 30 giugno 2020;

– Antonio Candreva fino al 30 giugno 2021;

– Marcelo Brozovic e Matias Vecino fino al 30 giugno 2022;

– Henrique Dalbert e Roberto Gagliardini fino al 30 giugno 2023.

Trattasi per la maggiore di giocatori al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti, blindati per far si che si possano dormire sogni tranquilli – almeno per quanto riguarda le loro situazioni – durante il mercato.

Steven Zhang è ufficialmente il nuovo presidente dell’Inter

Da stamattina, dopo aver svolto l’assemblea dei soci, Steven Zhang, figlio del patron di Suning Jindong Zhang, è ufficialmente il nuovo presidente dell’Inter. L’uscita di scena dalla società di Erick Thohir ha permesso al 27enne di Nanchino di assumere definitivamente la guida del club.

L’annuncio ufficiale è avvenuto tramite questo video pubblicato dai canali social interisti:

Il club, le sue persone e la città ti stavano aspettando.

Benvenuto, Presidente Zhang.



Steven Zhang segue da vicino la squadra fin dall’acquisizione da parte del padre nel giugno 2016 e ora punta da vicino Beppe Marotta, in attesa della risoluzione definitiva del suo contratto con la Juventus.

Fatturato da record per l’Inter nel 2018

Per concludere, l’Inter ha prodotto un fatturato record in questo 2018. Al 30 giugno scorso, i ricavi totali sono aumentati del 7% rispetto allo scorso anno e il valore della produzione totale del 9%: si tratta del risultato migliore ottenuto dalla stagione 2009/2010 ad oggi.

Bene anche il risultato riguardante la perdita totale, che ora ammonta a “soli” 17,7 milioni di euro, rispetto ai 24,6 del 2017; nel 2015 questa voce riportava un passivo di 140.5 milioni. Si tratta del risultato migliore dal 2003 a oggi, ad esclusione del 2014, quando ci fu una plusvalenza conferita da un ramo aziendale.

In aumento anche sponsor e player trading, mentre la mancata partecipazione alle coppe europee della passata stagione ha diminuito i ricavi dai diritti tv di qualche punto percentuale.

