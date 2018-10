Empoli-Juventus, Allegri annuncia novità: ancora fuori Perin

Empoli-Juventus. La Juventus si prepara a far visita all‘Empoli, sfida valida per la 10^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha presentato la sfida annunciando alcune novità di formazione, ma senza svelare particolari dettagli. Il tecnico ha confermato massima fiducia su Szczensy, quindi ancora panchina per Mattia Perin.

Un’esclusione tecnica, ma che non corrisponde ad una bocciatura. Lo stesso allenatore juventino ha confermato la massima fiducia nel portiere genoano, annunciando il suo potenziale prossimo impiego nei prossimi match. Cagliari nel mirino? Sì, Perin potrebbe scendere in campo dal 1′, proprio nel prossimo match di campionato contro la compagine sarda.

Empoli-Juventus: Allegri pensa al 4-4-2. Nuova bocciatura per Perin?

Allegri potrebbe decidere di cambiare totalmente l’assetto tattico dei bianconeri. “Potrei affidarmi al doppio mediano“: queste le parole in conferenza stampa, frase che aprirebbe in maniera diretta al 4-4-2. Un 4-4-2 formato dalla solita linea difensiva composta da Cancelo, Bonucci, Chiellini e De Sciglio. Di fatto, Alex Sandro potrebbe osservare un turno di riposo. A centrocampo fuori uno tra Matuidi e Pjanic, con Bentancur schierato ancora dal 1′. Il talento uruguaiano ha fatto breccia in maniera totale nel cuore del tecnico juventino, il quale ha sottolineato ancora una volta la sua massima stima nei confronti dell’ex Boca Juniors. Attenzione alle novità sugli esterni.

Qualora venisse confermato il 4-4-2, Cuadrado e Bernardeschi potrebbero ricoprire il ruolo di tornanti, mentre in attacco ci sarà spazio per la coppia gol Cristiano Ronaldo-Dybala. Ancora panchina per Douglas Costa, mentre Mandzukic potrebbe far ritorno tra la lista dei convocati, ma dovrebbe partire dalla panchina. Scelte praticamente obbligate in mezzo al campo, anche se, il nuovo 4-4-2, potrebbe rivelare alcune varianti: Cancelo potrebbe avanzare esterno alto e lasciare spazio a Barzagli. Tra i convocati farà ritorno anche Spinazzola: di fatto Allegri, in conferenza stampa ha annunciato la novità in vista del match di domani sera.

