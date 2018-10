Juventus – Buone e brutte notizie in casa bianconera. Come evidenziato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Leonardo Spinazzola farà ritorno nell’elenco dei convocati in vista dell’imminente match di campionato contro l’Empoli. Dopo il lungo calvario, l’ex terzino dell’Atalanta si prepara ad abbracciare da vicino il mondo Juve. Un brutto infortunio al ginocchio il quale ha impedito a Spinazzola di esser subito pronto per l’inizio di stagione. Operazione e riabilitazione e ora il pronto ritorno. Il terzino darà una grande mano specialmente come valida alternativa ad Alex Sandro sulla fascia sinistra. Allegri crede fortemente nel giocatore cresciuto nelle giovanili bianconere, e il suo recupero sarà fondamentale per la seconda parte di stagione.

Juventus: Emre Can, sarà necessario l’intervento chirurgico. Si rivede Spinazzola

Come annunciato da Allegri, Emre Can, quasi sicuramente, sarà sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere il problema del nodulo tiroideo. Quali saranno i tempi di recupero le prime indiscrezioni parlando di circa due mesi di stop, ma il tecnico bianconero, in conferenza stampa, ha annunciato: “Tornerà molto presto”. Tempi di recupero che potrebbero ridursi a circa un mese. Emre Can potrebbe far ritorno ai primi di dicembre? Tutto da valutare, tutto dipenderà dalle prime conferme ufficiali e dalle terapie a cui verrà sottoposto il centrocampista tedesco.

Leggi anche: Diretta Empoli-Juventus: streaming, video gol e risultato

Discorso differente per quel che riguarda Mario Mandzukic e Khedira. L’attaccante croato dovrebbe far ritorno tra i convocati già dall’imminente match contro l’Empoli, ma difficilmente partirà titolare. Discorso leggermente più complicato per Khedira. Continua il piccolo problema al flessore per il centrocampista tedesco. Condizioni da valutare attentamente. La sensazione è che l’ex Real Madrid possa tornare a disposizione in vista della prossima giornata di campionato contro il Cagliari, o nella peggiore delle ipotesi nel match di Champions League contro il Manchester United, gara che si annuncia fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM