Diretta Barcellona-Real Madrid: streaming, video gol e risultato finale (5-1)

Il commento finale di Barcellona-Real Madrid

Umiliazione totale per il Real Madrid di fronte agli eterni rivali. I blancos si sciolgono sotto i colpi della squadra di Valverde, che prepara e carica su un taxi e senza pietà le valigie di Lopetegui.

Dominio a tutto campo dei blaugrana, autori di una prestazione sontuosa, trascinati da un Luis Suarez da dieci e lode in pagella autore di una tripletta fantastica, da sogno. Anche senza Messi i catalani si sono dimostrati squadra a tutto tondo, al contrario dei madrileni, messi alle corde per tutta la durata dell’incontro, ad eccezione dei primi dieci minuti della ripresa in cui Marcelo ha anche accorciato le distanze e Modric si è fermato al palo.

L’immagine di Florentino Perez al telefono nei secondi finali del match è solo l’antipasto di quello che succederà nelle prossime ore dalle parti di Valdebebas, con Antonio Conte che probabilmente ha già pronto il biglietto in mano.

Barcellona che grazie a questa super vittoria torna in testa alla Liga a quota 21 punti, con il Real Madrid che resta fermo a 14.

Man of the match: Luis Suarez.

Grazie a chi ha seguito comn noi questa grande partita. Un saluto e buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo di Barcellona-Real Madrid

90+2′ FULL TIME AL CAMP NOU. UMILIAZIONE REAL E DOMINIO TOTALE BARCELLONA. A tra poco per il commento finale

90+1′ BENZEMA! Zero fortuna per il Real, Mariano lo serve ma il suo diagonale mancino termina di poco out a Ter Stegen battuto

90′ DUE MINUTI DI RECUPERO

89′ COSA STAVA FACENDO SUAREZ! Acrobazia fantastica del Pistolero su suggerimento dell’instancabile Sergi Roberto ma il solo Courtois gli nega il poker personale

88′ Suggerimento fantastico di Dembelé dalla sinistra e testa di Vidal che siglia il suo primo gol in blaugrana a porta vuota

87′ ARTURO VIDAL PIAZZA IL POKERISSIMO! REAL FUORI CONTROLLO

86′ Partita allucinante del Barcellona, che ha dominato per il 90% del tempo. A partire dalle prossime ore il Real avrà un nuovo allenatore

85′ ULTIMO CAMBIO BARCELLONA: ARTHUR LASCIA IL CAMPO, AL SUO POSTO VIDAL

84′ Show totale del Pistolero. Ramos stoppa male di petto, Sergi Roberto gliela ruba, serve Suarez che da solo davanti a Courtois calcia con uno scavino e insacca.

83′ GOOOOOOL DI SUAREZ! CHE GOLAZO DEL PISTOLERO, E’ TRIPLETTA PER LUI!

82′ ASENSIO! Tentativo potente col mancino del canterano mallorquista ma palla sul fondo

82′ ULTIMO CAMBIO REAL: MARIANO SOSTITUISCE MARCELO

80′ Ennesima ripartenza barcellonista conclusasi con un colpo di testa flebile di Sergi Roberto neutralizzato senza il minimo problema da Courtois

79′ Lopetegui vede il suo esonero sempre più vicino. Al suo Real serve un’impresa in questo finale

78′ CAMBIO REAL: BALE LASCIA IL POSTO AD ASENSIO

77′ Ora Suarez si rende protagonista di un’entrataccia su Nacho beccandosi l’ammonizione

76′ Ripartenza letale dei catalani: Dembelé scappa via nella prateria del Camp Nou, servizio a destra per Sergi Roberto che crossa guardando Jordi Alba ma trova l’anticipo letale di Suarez che di testa in tuffo insacca la sua doppietta personale

75′ SECONDO SPARO DEL PISTOLERO, IL BARCELLONA SERVE IL TRIS!

74′ NUOVO CAMBIO BARCELLONA: DEMBELE’ RILEVA COUTINHO

73′ Più che una partita di calcio sembra un match di tennis, continui cambi di fronte, chilometri e chilometri di corsa e tanta garra

69′ PRIMO CAMBIO BARCELLONA: FUORI RAFINHA, DENTRO SEMEDO

68′ BENZEMA A UN PASSO DAL PAREGGIO! Cross perfetto dalla destra di Vazquez, Benzema salta indisturbato mandando alto di poco il pallone con la testa

64’ JORDI ALBA VICINO AL GOL! Grande assist di Coutinho per il terzino che calcia al volo e trova una deviazione con il pallone che esce di un soffio

61′ PALO CLAMOROSO DI SUAREZ! Azione fenomenale del Barça, assist volante dal fondo di Sergi Roberto su suggerimento di Rakitic, acrobazia del pistolero davanti a Courtois e palo pieno, il quattordicesimo in stagione per i blaugrana

60′ Ritmi davvero infernali, nessuna pausa agonistica in campo

58′ Continuano gli attacchi continui del Madrid, Barcellona che deve reagire

56′ PALO DI MODRIC! Rasoiata rasoterra a giro di destro dall’interno dell’area di rigore e palo pieno. Ter Stegen è rimasto spiazzato e immobile

55′ Ancora Real in avanti, Ramos impatta in caduta di testa ma manda alto

53′ Ad azione conclusa ammonito anche Bale per un fallo da dietro ai danni di Rakitic

52′ Il Barcellona aveva cominciato bene anche questa difesa ma il Real si è dimostrato ancora vivo. Terzo gol consecutivo per Marcelo dopo quelli a Levante e Viktoria Plzen

51′ Bell’azione di manovra del Real, il pallone da Isco giunge a Marcelo che insacca il gol che accorcia momentaneamente le distanze

50′ LA RIAPRE IL REAL! GOL DI MARCELO

46′ Subito tentativo di Rakitic ma la conclusione è debole e larga

46′ RIPARTITI. Possesso Barcellona. CAMBIO REAL: FUORI VARANE E DENTRO LUCAS VAZQUEZ

La cronaca del primo tempo di Barcellona-Real Madrid

45+1′ FINE PRIMO TEMPO. A tra poco per la ripresa

45′ UN MINUTO DI RECUPERO

43’ RAFINHA! Bel sinistro a giro da fuori dell’ex Inter ma la palla finisce sul fondo di poco

39′ Giallo anche per Nacho complice un pestone su Coutinho

38 Il primo ammonito del match è Ivan Rakitic, autore di un fallo su Kroos

37’ Cross pericolosissimo dalla fascia sinistra di Jordi Alba che per poco non viene spinto in rete da Suarez

33′ Al Real va di male in peggio. Inizio shock di questo Clasico, diventato un’impresa dopo nemmeno un tempo

31’ Courtois intuisce ma il tiro del Pistolero è troppo forte e angolato. Madrid alle corde, il Barça porta il Clasico in discesa dopo solo mezzora

30’ GOOOOOOL DI LUIS SUAREZ!

30′ Sanchez Martinez va a rivedere il contatto e assegna il calcio di rigore. Decisione sacrosanta del fischietto andaluso

28′ Contatto dubbio in area di rigore madrilena tra Varane e Suarez ma l’arbitro lascia proseguire. Ora la decisione al VAR

27′ RAMOS! Gran tiro dalla distanza del capitano madridista ma troppo centrale per creare grattacapi a Ter Stegen

23′ Continua il botta e risposta tra le due squadre, ritmi altissimi in campo e lotta continua

19’ COURTOIS SALVA SU ARTHUR! Destro a giro dai venti metri del brasiliano e bella risposta plastica del portiere belga. Barcellona vicinissimo al raddoppio

17′ MARCELO! Tiro col destro dalla distanza che non crea problemi a Ter Stegen

16′ Il Real prova a reagire ma il Barcellona riesce a ripartire facilmente

13’ BALE! Tiro dalla distanza facile per Ter Stegen

12’ Alla prima chance passa il Barça con un gran gol: Rakitic lancia sulla fascia sinistra Jordi Alba, il Real è scoperto, corsa in area del terzino, palla a rimorchio per Coutinho che insacca a porta sguarnita

11′ GOOOOOL DEL BARCELLONA! COUTINHO SBLOCCA IL CLASICO

8’ BENZEMA! Prima conclusione del match a favore degli ospiti: il tiro dell’attaccante francese col mancino al volo è però alto

8’ Clasico importante anche per Rafinha. Deve convinvere Valverde di essere un giocatore da Barcellona ed approfittare dell’assenza di Messi

7’ Lopetegui sa per certo che se non dovesse vincere quest’oggi sarebbe esonerato dall’incarico nelle prossime ore

6’ E’ il Barcellona ad imprimere il ritmo in questo avvio

3′ Atmosfera sensazionale al Camp Nou

1′ E’ COMINCIATO IL CLASICO! Primo possesso in favore del Real, Barcellona che attacca da sinistra verso destra

16:14 Le squadre sono sul terreno di gioco. Suona l’inno del Barcellona e si colorano le tribune di giallo, rosso e blu, un intreccio di colori tra bandiera catalana e colori sociali del Barça

16:13 Pomeriggio soleggiato a Barcellona, ormai mancano pochi minuti all’inizio di questa grande sfida

16:10 Si annuncia un Camp Nou, ovviamente, tutto esaurito in ogni ordine di posto

16:08 La Spagna intera per due ore si ferma. Questa non è una semplice partita, è LA partita. Un intreccio di storie, aneddoti, grandi campioni, decine e decine di titoli ma anche una sfida sul piano politico, la ribelle Catalunya che ospita nel suo territorio il centralismo madrileno

16:05 Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta LIVE di Barcellona-Real Madrid

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Sergio, Rakitic, Arthur; Rafinha, Luis Suarez, Coutinho

Allenatore: Valverde

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Benzema, Bale

Allenatore: Lopetegui

La preview di Barcellona-Real Madrid

Finalmente ci siamo, l’attesa è terminata: è ora di Barcellona-Real Madrid. El Clásico è valido per la 10a giornata della Liga spagnola 2018/2019.

Parliamo di una sfida che non ha bisogno di grosse presentazioni: davanti l’una all’altra le due formazioni che hanno cannibalizzato l’inizio di secolo calcistico, due delle squadre più forti del mondo che assieme sommano oltre cento trofei ufficiali, tra i quali 58 campionati spagnoli e 18 Champions League.

Il Barcellona arriva a questa sfida dopo la vittoria in Champions contro l’Inter, dove si sono intravisti sprazzi di vero blaugrana. L’ultima in Liga è stata vinta per 4-2 contro l’ex capolista Siviglia, sempre al Camp Nou. Sono proprio i catalani a guidare la classifica con 18 punti.

Momentaccio del Real Madrid, parzialmente cancellato dalla vittoria, seppur faticosa, contro il Viktoria Plzen in Champions. Anche un pareggio potrebbe far saltare la panchina di Julen Lopetegui e l’ultima di Liga è stata la sconfitta pattuita in casa al Bernabeu contro il Levante per 1-2. I blancos, attualmente, in classifica si trovano al settimo posto con 14 punti conquistati.

Nei 176 precedenti in campionato, il Real guida con 72 vittorie a fronte dei 34 pareggi e delle 70 vittorie del Barça.

Le quote dei bookmakers vertono sui padroni di casa. La vittoria del Barcellona è infatti tra l’1.95 e il 2.00, il pareggio tra il 3.60 e il 3.80 e la vittoria del Real Madrid tra il 3.50 e il 3.80.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho

Allenatore: Valverde

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco

Allenatore: Lopetegui

Dove vedere in tv e streaming Barcellona-Real Madrid

La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma on-demand DAZN. Calcio d’inizio previsto per domenica 28 ottobre 2018 alle ore 16:15 al Camp Nou.

