Dove vedere Amici 2019 in diretta streaming, TV o in replica

Dove vedere Amici 2019 in diretta streaming, TV o in replica Amici 18 in streaming o TV, dove vedere la diretta

La diciassettesima edizione ancora non era terminata e già erano iniziati i provini per la nuova. Infatti è da maggio che gli aspiranti a una maglietta di Amici 2018-2019 hanno cominciato a essere convocati per un’audizione con i temibili insegnanti. Per iscriversi al casting si deve compilare un modulo presente sul sito della trasmissione. Quindi si inseriscono i propri dati anagrafici e la disciplina per cui ci si presenta, oltre a una breve descrizione di sé e una foto. Poi non resta che aspettare e sperare di avere meritato almeno una convocazione.

Amici 2019: i Professori

Riguardo al corpo docente di Amici 2018-2019, ci saranno alcune novità. Riguardo agli insegnanti di canto, al confermato Rudy Zerbi, conduttore televisivo e radiofonico presente già dal 2010 si aggiungono due novità: il cantautore e chitarrista Alex Britti e il cantante e polistrumentista Stash. Il primo porterà ai giovani talenti la sua arte e la sua esperienza, così come Stash vincitore di Amici nel 2015 con la sua band The Kolors. Una novità anche tra i docenti di ballo. Garrison Rochelle lascia – ma avrà un ruolo dietro e quinte – e sarà sostituito da Timor Stefens, ballerino e coreografo olandese. È già stato nella giuria di Dance Dance Dance e ha in carriera collaborazioni con Madonna, Beyoncé e Michael Jackson. Si aggiungerà alle confermate Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Amici 2019: i conduttori del daytime

Si partirà quindi con tre settimane di casting dal 29 Ottobre. Alla loro conduzione un trio formato da Marcello Sacchetta, veterano della trasmissione e Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, subentrato nella scorsa edizione a Stefano De Martino, che ha lascito Amici per fare ‘inviato in Honduras de L’Isola dei Famosi. A loro si aggiungerà Lorella Boccia. Quest’ultima ha partecipato alla dodicesima edizione del programma come ballerina. la sua carriera è continuata come presentatrice di Colorado e nel cast del film Step Up All In – era l’unica ballerina italiana – oltre a vari programmi della TV italiana. Nel 2016 il ritorno come professionista nel corpo di ballo del talent-show di Canale 5. Da Amici 2018-2019 sarà parte sia del cast artistico che della conduzione.

Amici 2019: dove vedere il talent-show

Amici 2018-2019 partirà con i casting, da lunedì 29 Ottobre alle 13.50 su Real Time. Il programma vero e proprio però si farà aspettare fino al 17 Novembre con il pomeridiano del sabato e la striscia quotidiana in daytime dal lunedì al venerdì – dalle 16.10 per circa 15 minuti – e il dalle 14.10 alle 16.00 sempre su Real Time.

Da gennaio 2019 la fase finale con il serale su Canale 5. Il serale andrà in onda il sabato sera. Resta il dubbio se mandarlo in onda domenica o lunedì sera, ma questo dipenderà dalla controprogrammazione di Rai 1.

Oltre ai tradizionali appuntamenti televisivi, Amici 2018-2019 sarà disponibile anche in streaming tramite Dplay, piattaforma streaming gratuita che permette di vedere i programmi di Discovery Italia. Le puntate saranno anche caricate su Witty TV. Anche i siti Mediaset, come Mediaset Play, offriranno lo streaming della nuova edizione del talent-show condotto da Maria De Filippi. Ovviamente su queste piattaforme ci sarà anche la possibilità di vedere le repliche delle puntate.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM