Marco Carta: fidanzato, carriera e biografia. Coming out a Domenica Live Fidanzato Marco Carta e carriera

Marco Carta è un giovane cantante italiano, famoso per aver vinto la settima edizione del talent show Amici, condotto da Maria de Filippi. Domenica 28 ottobre, intervistato da Barbara D’ Urso a Domenica live, ha fatto una grande confessione in diretta tv: “ Sono gay e sono innamorato”.

Chi è Marco Carta e carriera

Il cantante nasce a Cagliari e coltiva fin da giovane la passione per il canto, anche se vive un’ adolescenza comune: adora giocare, thriller e la pallavolo. Davanti a tutto pone la famiglia e i grandi valori che gli sono stati insegnati. La vita lo mette davanti ad una prova molto difficile: perde entrambi i genitori prima di compiere 11 anni e cresce con l’ amore della nonna Elsa e degli zii, insieme al fratello maggiore Federico, di professione pittore.

Dopo aver frequentato l’ istituto professionale, lavora come parrucchiere nel salone della zia, sfogando nel contempo il suo dolore nella musica. Canta in locali e pub della sua città natale, poi vince alcuni concorsi regionali e si spinge fino a Roma, incoraggiato da amici e parenti. Dopo quattro selezioni, nel 2008 entra nella scuola di Amici che lo vedranno trionfante alla fine del percorso. Seguono dei tour e una serie di riconoscimenti per il giovane, coronati dalla vittoria al Festival di Sanremo nel 2009 con la canzone “ Tu sarai la forza mia”.

Liberato e la sua Napoli: quando la città si fa musica

Marco Carta fidanzato: la confessione

Dopo alcuni anni lontano dai riflettori, il cantante cagliaritano è ospite del programma Domenica Live, condotto da Barbara D’ Urso. Dopo dieci anni di carriera, decide quindi di confessarsi: “ Ognuno di noi ha il proprio percorso. Io ci ho messo questo tempo ma oggi mi sento pronto, sicuro di fare coming out. Sono molto felice, mi sento un peso in meno, forse trenta chili in meno. Voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma soprattutto la mia scrittura, la mia musica”.

Ha voluto aspettare tutti questi anni perché prima non si sentiva pronto, ma ora era arrivato il momento. “ Sono qui perché deve essere normale per le persone che stanno a casa, per le famiglie. Mi faceva soffrire non poter camminare per strada con la persona che amo”, ha dichiarato Marco.

“ Sono gay, felice e innamorato. Il primo bacio che ho dato a un ragazzo mi ha lasciato senza respiro”, ha detto poi emozionato. Non ci svela il nome dell’ amato, che resta quindi un mistero. Da oggi però, Marco Carta potrà uscire allo scoperto e ufficializzare la sua relazione, con serenità e più leggerezza, come dovrebbe essere per due persone che si amano.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM