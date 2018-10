Bonus terzo figlio 2019: terreni gratis e agevolazioni in Legge di Bilancio

Nella manovra ci sarà spazio per quello che è stato ormai soprannominato il “bonus per le famiglie numerose“. Infatti, l’esecutivo è al lavoro per garantire una serie di agevolazioni alle coppie con tre figli o in procinto di avere il terzo figlio. La misura dovrebbe riguardare, innanzitutto, la concessione gratuita di terreni incolti di proprietà statale poi mutui a tasso zero per l’acquisto della prima casa.

Primo punto; secondo l’ultima bozza a disposizione, coinvolti i terreni demaniali agricoli o a vocazione agricola non immediatamente utilizzabili per altri scopi istituzionali ma anche i terreni incolti del Mezzogiorno.

Nello specifico, si pensa di affidarli gratuitamente alle famiglie con terzo figlio nato tra il 2019 e il 2021 per un periodo non inferiore ai 20 anni. Dunque, le terre abbandonate dall’Abruzzo alla Sardegna, dal Molise alla Sicilia, passando per Campania, Calabria, Puglia e Basilicata potrebbero essere concesse anche a giovani imprenditori agricoli a patto che riservino una quota del 30%, appunto, a un famiglia con tre figli o in procinto di avere il terzo figlio.

Bonus terzo figlio: mutui a tasso 0 per acquisto prima casa

Secondo punto. Non solo la possibilità di ottenere la concessione gratuita dei terreni incolti di proprietà demaniale; per le famiglie con tre figli dovrebbe essere previsto anche un mutuo agevolato per l’acquisto della prima casa. Nello specifico, se in possesso dei requisiti, potranno ottenere un mutuo fino a 200mila euro a tasso zero per 20 anni in caso di acquisto di una prima casa in prossimità del terreno concesso. Al momento, bene sottolinearlo, la manovra in cui è contenuto il provvedimento è ancora solo una bozza. Detto ciò, in linea teorica, il governo potrebbe stanziare per quest’ultima iniziativa 5 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni per il 2020.

