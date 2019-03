Nicoletta Mantovani oggi: malattia e compagno, come sta la moglie di Pavarotti Cosa fa oggi Nicoletta Mantovani

Mantovani conosce Luciano Pavarotti nel 1993 e tra i due nasce subito una tenera intesa. Al tempo Pavarotti era sposato con Adua Veroni e quando iniziano ad apparire sui giornali scatti rubati dei due, ora a Pesaro, ora alle Barbados, è subito scandalo. I due amanti escono allora allo scoperto: lui è pronto a chiedere il divorzio. Veroni vuole metà del patrimonio: patteggiano e lei scompare amaramente dai riflettori.

Entra in gioco Nicoletta, più giovane di lui di 34 anni e nonostante il morboso pedinamento dei paparazzi, i due si sposano il giorno di Santa Lucia nel 2003. Guest star la piccola damigella Alice, la loro figlia di 11 mesi. Quando nel 2007 il tenore di fama mondiale scompare in seguito al decorso del cancro, Nicoletta prova a ricominciare. Ha avuto una relazione di 7 anni con Filippo Vernassa, direttore teatrale a Bologna. Ora la relazione si è conclusa e da 2 anni non è accompagnata.

Nicoletta Mantovani oggi: la malattia

Nicoletta Mantovani era fidanzata da sei mesi con Pavarotti, quando riceve la terribile diagnosi sulla sclerosi multipla: “ Quando ho ricevuto la diagnosi avevo 23 anni e stavo già con Luciano. Lui mi chiese di non parlarne con nessuno per lasciarmi libera di vivere in modo normale la mia vita. […] Solo oggi mi rendo conto di quanto sia importante condividere questa parte con gli altri”.

Soffre in privato questa imponente malattia e si cura a New York per molti anni. Nel 2012 si affida al chirurgo ferrarese Paolo Zamboni e si sottopone ad alcuni interventi chirurgici che sembrano migliorarne le condizioni. Luciano è stato per lei un punto fermo e l’ ha supportata tanto. Dopo la sua scomparsa, dove ha trovato la forza di andare avanti? Lei risponde: “ Nell’ amore per mia figlia Alice. Lei è la mia direzione”.

Foto di copertina: Presidenza della Federazione Russa, rilasciata in licenza CC-BY 4.0, via Wikimedia Commons