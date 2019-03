Legge 104: bonus Inps 1050 euro in proroga, bando 2019 a breve Proroga bonus Inps 1050 euro 2019, quando arriva

Interessanti novità in materia di Legge 104 e bonus Inps fino a 1050 euro. Con una nota pubblicata lo scorso 31 ottobre, l’Inps ha comunicato la proroga delle scadenze dei bandi di concorso Home Care Premium 2017, Long Term Care 2017 e Long Term Care 2016. E ha ufficializzato la nuova scadenza fissandola al 30 giugno 2019. Non solo. A conclusione del comunicato si legge anche che sarà pubblicato a breve il nuovo bando di concorso Home Care Premium 2019. Inoltre, durante il periodo della proroga, non saranno ammesse nuove domande e non avrà luogo lo scorrimento della graduatoria.

Legge 104 e bonus Inps 1050 euro: a chi spetta

Home Care Premium è un progetto di assistenza domiciliare rivolto a dipendenti pubblici e pensionati che svolgono attività di assistenza nei confronti del familiare disabile. Dopo la proroga della scadenza dell’ultimo bando di Home Care Premium datato 2017, l’Istituto di previdenza ha comunicato ufficiale che sarà disponibile a breve un nuovo bando 2019, che sarà possibile scaricare sul sito dell’Inps, per poi presentare domanda e, se accolta, ottenere un riconoscimento economico che può arrivare fino a 1.050 euro. Questo a oggi può avvenire nei casi di disabilità gravissima e di Isee sociosanitario inferiore a 8.000 euro, come stabilito nelle tabelle dell’Inps. Il beneficio economico funge da rimborso spese per le uscite sostenute in favore dell’assistenza del familiare disabile. Il meccanismo prevede delle graduatorie a scorrimento e il bonus ha una durata di 1 anno e mezzo (18 mesi).

Va ricordato che oltre al beneficio economico, Home Care Premium offre altri tipi di servizi, come sostegno psicologico, trasferimento in base alla necessità, supporto e prestazioni in strutture extra domiciliari e finalizzate alla riabilitazione.

Legge 104 e bonus Inps 1050 euro: come fare domanda

Per richiedere l’accesso al progetto Home Care Premium 2019 bisogna prima di tutto aspettare il nuovo bando, che sarà pubblicato sul sito dell’Inps. Quindi verificare se si è in possesso dei requisiti ed essere già in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica che andrà a determinare l’Isee sociosanitario (o minorenni per gli under 18). La domanda va presentata esclusivamente per via telematica direttamente sul sito dell’Inps, a cui bisognerà accedere tramite apposito Pin Dispositivo Inps.

Da parte nostra non esiteremo ad aggiornarvi su tutti i dettagli del nuovo bando Home Care Premium 2019 appena l’Inps lo metterà a disposizione sul proprio portale.

