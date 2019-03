Giorgio Marchesi: moglie, film e carriera, chi è l’attore Carriera e vita privata Giorgio Marchesi

Giorgio Marchesi, l’amato attore di Un medico in famiglia a cui danno quasi sempre il ruolo del buono, dopo Braccialetti rossi sarà Sergio Einardi ne L’allieva 2.

Marchesi ha una carriera in ascesa e una vita privata felice. Ha trovato infatti l’amore 8 anni fa sul set. Famoso soprattutto per serie televisive, Marchesi ha iniziato la carriera artistica con il teatro. Cosa c’è da sapere sull’affascinante attore?

Chi è Giorgio Marchesi

Giorgio nasce a Bergamo il 23 febbraio 1974. Dopo il liceo, da studente universitario, alterna lavori saltuari con la passione per la musica suonando la chitarra nel gruppo rock da lui fondato “ Taverna Marchesi”. Soggiornerà poi per un periodo a Londra cosa che gli cambierà completamente la vita.

La carriera

Dopo l’esperienza londinese segue il corso Professione attore a Padova, diretto da Roberto Innocente. Da questo momento inizia la vera e propria carriera teatrale. Dopo alcuni corsi per perfezionare le tecniche attoriali, tornato a Bergamo, fonda il Teatro Sghembo con il quale produce 3 spettacoli. Perfezionista, continua la propria formazione artistica con alcuni seminari. Marchesi cerca di farsi conoscere dal pubblico partecipando ad alcune campagne pubblicitarie. Dal 2003 trasferitosi a Roma si divide tra teatro, cinema e tv.

I film: da Amore imperfetto a ACAB e Romanzo di una strage

Il giovane Marchesi inizia la sua carriera cinematografica con il cortometraggio Amore imperfetto di Alessandro Stevanon.

Recita in molte pellicole ma il successo arriva soprattutto grazie ad alcuni ruoli del piccolo schermo. Inizia a farsi conoscere nel 2006 con La figlia di Elisa- Ritorno a Rivombrosà. Dopo Il bene e il male(2009) diventa amatissimo quando entra nel cast della serie tv Rai Un medico in famiglia dalla settimana alla decima stagione, in cui conquista il cuore della dolce Maria (Margot Sikabonyi). Il 2011 è l’anno di ACAB- All cops Are Bastards di Sollima, Magnifica Presenza di Ozpetek e Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. In quest’ultimo film Marchesi interpreta il ruolo del terribile neofascista Franco Freda.

La televisione con Un medico in famiglia e Braccialetti rossi

Giorgio Marchesi dopo Un medico in famiglia continua la carriera televisiva soprattutto con serie tv.

Dopo Una grande famiglia, recita in Sorelle(2017) in cui di nuovo veste i panni del cattivo. Torna a fare il buono in Braccialetti Rossi . Oramai senza più freni continua l’ascesa di Marchesi. Recita in L’Aquila grandi speranze di Marco Risi e da poco è entrato nel cast di I medici 2 in cui interpreta Giacomo Spinelli.

Giorgio Marchesi sarà Sergio Einardi ne L’ allieva 2

Recentemente è entrato a far parte del cast L’allieva 2 in cui si intrometterà nel rapporto altalenante tra Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale vestendo i panni del pubblico ministero Sergio Einardi. Giorgio Marchesi ha dichiarato di sentirsi vicino al personaggio per alcune caratteristiche che li accomunano. Come Sergio anche Giorgio è un uomo passionale e spesso viene travolto dalle emozioni. Emozioni che l’attore bergamasco conosce bene grazie all’amore che prova per la sua compagna da ben 8 anni.

L’ amore tra Sergio Marchesi e Simonetta Solder

Sergio Marchesi vive da anni una grande storia d’amore con la collega Simonetta Solder. L’amore è scoppiato sul set teatrale di Le relazioni pericolose e da allora sono una coppia stabile. Quasi immediatamente sono andati a convivere.

Dal loro amore sono nati Giacomo (8 anni) e Pietro Leone (5 anni). Attori entrambi, condividono la stessa passione ma anche le stesse difficoltà. Nonostante siano spesso costretti a stare in posti diversi, si amano moltissimo e cercano in tutti i modi di accorciare le distanze con Skype e fughe romantiche. La famiglia è molto importante per Giorgio che ha perso la madre da giovanissimo. Giorgio e Simonetta non programmano il matrimonio perché non ne sentono l’esigenza. Ancora indecisi su dove trasferirsi, una cosa per Giorgio è certa: vuole avere accanto la sua famiglia.

Foto da Rai Educational