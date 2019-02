Walter Nudo: moglie, figli e carriera. Chi è l’attore Figli e carriera di Walter Nudo



Walter Nudo, il bel concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, è sempre al centro delle attenzioni del pubblico in studio e a casa, ma poco si sa sulla sua vita sentimentale, sulla sua famiglia e sulla carriera.

Walter Nudo: i primi anni

L’ attore Walter Nudo nasce in Canada, precisamente a Montréal, da genitori di origini italiane. A 8 anni si trasferisce con la famiglia a Genova e qui diviene a 17 anni cintura nera di Karate Shotokan e campione italiano di Kumite nella categoria 75 kg. Si sposta tra l’ Italia e l’ America per studiare recitazione, mantenendosi con lavori saltuari (buttafuori, pizzaiolo, lavapiatti, spogliarellista). Il suo ingresso nel mondo della televisione comincia nel 1995 con alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show. Si fa conoscere poi anche come cantante e nel 1997 conduce su Italia 1 il programma televisivo Colpo di fulmine, con Michelle Hunziker. In contemporanea appare in Ragazzi della notte di Gerry Calà (1995) e nel film Fantozzi- il ritorno (1996) di Neri Parenti.

Walter Nudo e le 3 carriere

Parallelamente alla carriera artistica, Walter Nudo ne conduce una sportiva e una musicale. Come karateka studia Tang Soo Do a Los Angeles, in una delle prestigiose scuole di Chuck Norris. Nel 1996 debutta nel pugilato e disputa 10 combattimenti in 4 anni, di cui 7 vinti, due persi e uno pareggiato. Nel 1998 ottiene una proposta per diventare professionista ma lui rifiuta perché vuole concentrarsi sul percorso artistico.

Come cantante ha una sua band e dal 2007 gira per l’ Italia esibendosi in un repertorio di musica italiana e straniera anni ’70, ’80 e ’90. A Tale e Quale Show, nel 2015, dimostra le sue doti canore, interpretando cantanti di talento quali Joe Cocker, Elvis Presley e Antonello Venditti. Nel 2016 rende noto il suo primo singolo, ‘ Take me’. In tv appare in Beautiful (1998), nel film Quello che le ragazze non dicono (2000) di Carlo Vanzina e in Un posto al sole, una soap opera (2003). Apparizioni più durature le troviamo in Incantesimo (2004-2006) e Carabinieri (2004, 2007-2008). A completare la sua carriera, la presenza in programmi quali C’è posta per te (2000) come postino e L’ isola dei famosi che nel 2003 l’ ha visto vincitore.

La vita privata di Walter Nudo

Il personaggio Walter Nudo è ormai da un po’ sotto i riflettori, però preferisce tenere intima la sua famiglia e le sue storie. Sappiamo che dal 1994 al 2002 è stato fidanzato con la ballerina Tatiana Tassara, dalla quale ha avuto due figli: Elvis, nato nel 1996, e Martin Carlos nel 1999. Entrambi sono ballerini classici come la loro mamma, spesso in viaggio. Per questo motivo l’ attore fatica ad avere del tempo con i suoi figli e li vede poche volte durante l’ anno. Dal 2004 al 2008 ha una relazione con Samuela Sardo, attrice conosciuta sul set di Incantesimo.

Nel 2009 Nudo incontra la sua futura moglie Céline Mambour, stilista francese, all’ autodromo del Mugello dove lui partecipava ad una gara di Campionato Superstars. Si sposano a Las Vegas poco dopo (con testimone un sosia di Elvis Presley, il suo mito). Dalle confessioni nella casa del Grande Fratello Vip, sembra però che Nudo e la sua amata abbiano una crisi: chissà cosa succederà dopo l’ uscita di Walter dalla casa.

