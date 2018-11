Report: anticipazioni e servizi di stasera 12 novembre su Rai 3

Nuova appuntamento con Sigfrido Ranucci e la sua trasmissione Report. La prima serata di Rai 3 è all’insegna delle inchieste, si rimane sempre in tema di Mafia, il titolo infatti è “L’apostolo dell’antimafia”. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni e i dettagli della puntata che andrà in onda alle 21.15.

Report: il sistema montante

Un’inchiesta a cura di Paolo Mondani con la collaborazione di Norma Ferrara. Sarà probabilmente il servizio di punta di questa sera, ma di cosa parla precisamente? Il reportage indaga attorno alla figura di Antonello Montante e la sua rete di contatti. Una storia che prende inizio dalla Sicilia ma arriva fin dentro la capitale. Un giro di affari, accordi, una rete che lega esponenti della politica, importanti magistrati antimafia e pezzi di Confindustria. La storia di Montante poi ha del curioso, come si legge dalla pagina ufficiale Facebook di Report: Montante è stato il capo degli industriali siciliani che si sono opposti al pizzo per circa 10 anni. Ora però, da maggio circa, è in carcere con l’accusa di associazione a delinquere e per aver architettato un sistema che tenesse sotto controllo giornalisti, magistrati e politici.

Soldado: trama, cast e recensione del film al cinema con Benicio del Toro

Report: gli informatori di Montante

È stato definito da più parti il finto paladino dell’antimafia. Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati rinvenuti vari fascicoli nei quali compaiono io nomi degli informatori. Tra le personalità figurano esponenti dei servizi segreti civili, membri delle forze dell’ordine, l’ex senatore Schifani e l’ex governatore della regione Sicilia, Rosario Crocetta. Si ipotizza inoltre che per anni sia stata Confindustria attraverso anche la figura di Montante a decidere la strategia dello Stato in tema di Antimafia. Strategia che oggi sembra portare ad un quadro ben preciso: cancellare la normativa che richiede certificati antimafia alle aziende per favorire ai privati la gestione dei beni confiscati alla criminalità.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM