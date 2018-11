Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 13 novembre

Stasera 13 novembre 2018 alle ore 21.15 torna il consueto appuntamento con Cartabianca di Bianca Berlinguer e Dimartedì condotto da Giovanni Floris. I due programmi televisivi affronteranno anche questa volta temi scottanti d’attualità.

Quali saranno gli ospiti e i temi di Cartabianca e Dimartedì?

Anticipazioni della puntata di Cartabianca

Stasera 13 novembre, nel programma televisivo di Bianca Berlinguer si dibatterà su di un tema che sta molto a cuore agli italiani.

Il governo, nell’ultima bozza della legge di bilancio, ha proposto la concessione gratuita di terreni agricoli per 20 anni alle famiglie cui nasce il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021. Inoltre dovrebbe anche permettere la costruzione di case a tasso zero.

L’inviato speciale di Cartabianca Dario Vergassola, è andato alla ricerca di una famiglia disposta ad avere il terzo figlio e a spostarsi al sud. Nel servizio ci saranno Luca e Lucia, una coppia sposata e con due figli che vive in città ma disposta a spostarsi in campagna. Lucia insegna chitarra, Luca è un educatore. Tra domande serie e alcune ironiche nel servizio di Cartabianca verranno messe in luce tutte le potenzialità e perplessità in merito a questa proposta di legge.

Gli ospiti di Cartabianca

Ospite fisso è lo scrittore Mauro Corona.

Stasera 13 novembre, Corona si esprimerà in merito alla devastazione avvenuta in Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Per il maltempo infatti, sono caduti ben 14 milioni di faggi, abeti bianchi e rossi. Lo scrittore come al solito, si distingue per le sue idee.

Mauro Corona non crede che la devastazione sia da attribuire ad una scarsa attenzione al dissesto idrogeologico. Le cause vanno ricercate, secondo Corona, nel cambiamento climatico da un clima mediterraneo ad uno tropicale monsonico. Corona ha poi dichiarato che chi cerca i colpevoli lo fa solo per guadagnare voti.

Questo e molto altro stasera a Cartabianca su Rai 3.

Anticipazioni Dimartedì in onda stasera 13 novembre

Dimartedì in onda stasera 13 novembre alle 21.15 su La7, continua la sua lotta per gli ascolti con Cartabianca. Il programma di Giovanni Floris come sempre, sarà ricco di sevizi, interviste ed ospiti.

In primo piano, lo scottante tema dei rapporti Italia – Europa. Ci saranno riflessioni sulla risposta che ha dato il nostro Paese alla richiesta dell’Europa di modificare la manovra economica.

Il dibattito si concentrerà sulla procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese,lo spread, le banche e le reazioni del mercato. Dimartedì torna ad occuparsi poi dei dissidi tra Lega e 5 Stelle.

I servizi sulle pensioni e il fisco di Dimartedì

Il servizio di Emanuela Pendola affronterà i dubbi sempre più grandi sul tema delle pensioni, sulle modalità e su chi potrebbe restare fuori da Quota100.

Il programma si occuperà poi anche di fisco con il servizio di Andrea Scazzola sull’Olanda e la tax phone. Scazzola continua poi con le ricerche fuori dal nostro Paese, con le indagini sull’attuale situazione in Portogallo dopo la crisi del 2011.

Non mancano poi servizi su argomenti diversi, come quello di Nicole Di Giulio su gatti che possono costare anche 5 mila euro e gli accessori di lusso per i nostri amici quadrupedi.

Parteciperanno inoltre al talk show molti ospiti.

Gli ospiti e le interviste di Dimartedì

In studio ci saranno i sondaggi di Dario Pagnoncelli. In copertina, come sempre, la satira di Gene Gnocchi. Il programma trasmetterà poi l‘intervista a Emmanuela Bertucci, avvocato dell’Aduc sull’addio alle monetine. Una puntata piena di soprese che si difende bene con la sua rivale Cartabianca.

