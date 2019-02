Giuliana De Sio oggi: figli, età e carriera. Cosa fa l’attrice Figli, età e carriera di Giuliana de Sio



Giuliana De Sio ha alle spalle una grandissima carriera che prosegue ancora oggi. Vincitrice di numerosi premi, attrice di televisione ma sempre fedele al teatro.

La vita privata di Giuliana De Sio

Giuliana De Sio nasce a Salerno nel 1956, sorella minore della cantante Teresa De Sio. Debutta nel mondo dello spettacolo a soli 5 anni. Frequenta il liceo classico. L’adolescenza è tranquilla, tipica delle ragazze della sua età e si svolge tra cinema, bar, chiacchiere e amiche. Quando la madre divorzia dal marito e si risposa, le sorelle De Sio sono costrette a lasciare Cava de’ Tirreni, dove sono cresciute, per trasferirsi definitivamente a Salerno.

La carriera della De Sio

Nel 1976 Giuliana De Sio si distacca dal nucleo familiare per seguire la sua carriera artistica a Roma. Dopo numerosi provini viene scelta per partecipare alla commedia di Luigi Filippo dal titolo “San Pasquale Baylonne protettore delle donne”, questo è il suo esordio su grande schermo.

Successivamente, apparirà principalmente in televisione. In seguito si trasferisce a Milano dove si esibisce a teatro negli spettacoli: “ La doppia incostanza” (1978) di Marivaux al Pier Lombardo; “ Un sorso di terra” (1979) e “ Scene di caccia in bassa Baviera” (1980).

Prende parte ad altri film e a molte fiction, affermandosi sempre di più nel panorama cinematografico italiano, si dimostra sempre all’altezza dei grandi nomi con i quali recita.

Nel 1990 ritorna a teatro. La sua carriera può essere definita a singhiozzo in quanto passa dalla televisione al cinema fino a teatro.

Alla fine sceglie la televisione. Giuliana De Sio oggi è la protagonista della fiction su Canale 5 “Caterina e le sue figlie”.

Più volte candidata al David di Donatello come migliore attrice, riesce a vincerlo due volte: nel 1992 per il film “ Cattiva “ di Carlo Lizzani e nel 1983 per il film “ Io, Chiara e lo Scuro” di Maurizio Ponzi.

Intervista di Giuliana De Sio durante il “ programma Vieni da me”

Durante una puntata di ‘ Vieni da me’, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Giuliana De Sio si è raccontata a 360 gradi ripercorrendo i momenti principali della sua vita personale e professionale, i premi vinti e la mancata maternità.

A proposito della psicanalisi l’attrice ha dichiarato: “Sono stata la prima ad ammettere in Italia di essere andata in analisi, ma all’epoca venivi presa per strana e nevrotica. Ci sono voluti 40 anni per capire che è un modo per scoprire la propria percezione dell’esistenza. Dopo tutti questi anni di analisi mi considero una persona buona, anche troppo”.

Molto chiacchierata la sua partecipazione a ‘ Ballando con le stelle’, avvenuta lo scorso anno. “Ne porto ancora i segni nel corpo e nell’anima. L’ho trovata un’esperienza molto formativa, terribile e meravigliosa allo stesso tempo.”

L’intervista poi è entrata più nel privato toccando il tema della mancanza di un figlio e il dispiacere che ne deriva: “Sostengo che tutte le donne debbano diventare madri. Mi è mancato tanto avere un figlio e ho fatto delle battaglie con Emma Bonino per l’inseminazione artificiale legale. Sicuramente con un figlio mi sarei sentita più completa”.

