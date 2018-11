Carmelo Zappulla gravissimo: condizioni di salute e carriera

Apprensione e preoccupazione da parte dei familiari e dei suoi fans per le critiche condizioni di salute del cantante Carmelo Zappulla. Domenica 11 novembre, secondo quanto si apprende, l’artista è stato ricoverato di urgenza. Pare, in base a racconti e ricostruzioni, che sia arrivato nella struttura sanitaria privo di conoscenza e con valori pressori altissimi. Affidato alla cura dei medici della Clinica ‘Pineta Grande’ di Castel Volturno si è resa necessaria prima la TAC. E a seguire il trasferimento in Terapia Intensiva.

Carmelo Zappulla, dall’intervento al coma farmacologico

Carmelo Zappulla ha subito un delicato intervento chirurgico di cui tuttavia non si conoscono i particolari. Al momento sembra che le condizioni di Carmelo Zappulla siano sempre gravi ma stazionarie. C’è chi parla di infarto intestinale: dovrebbe essere in coma farmacologico. C’è da dire che già nel 2008 l’artista aveva avuto un problema di natura cardiaca per il quale si rese necessario il ricovero presso il Policlinico di Napoli. Pochi giorni fa abbiamo raccontato la storia di altri personaggi famosi (Lorella Cuccarini e Remo Girone) che hanno affrontato e superato problemi di salute. Speriamo sia anche il caso di Carmelo Zappulla.

Carmelo Zappulla, cenni biografici

Nato a Siracusa il 7 novembre 1955 trova il successo e l’apprezzamento del pubblico all’età di 24 anni il trasferimento a Napoli. Zappulla è da anni uno dei più conosciuti interpreti della canzone neo melodica napoletana. Proprio negli anni Ottanta il maggior successo per l’artista nato in Sicilia ma cresciuto artisticamente in Campania. Oltre alla musica, nella sua carriera c’è anche tanto teatro e tanto cinema.

Infine una nota biografica molto importante nella vita e della carriera di Zappulla. Ai primi anni Novanta viene coinvolto in una inchiesta giudiziaria con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio dell’amante della madre. Storia su cui ha scritto un libro e fatto un film autobiografico intitolato appunto ‘Il ragazzo della Giudecca’ (La Giudecca è il nome del quartiere di Siracusa in cui è nato). Il tutto dopo esser riuscito a dimostrare la sua innocenza.

Carmelo Zappulla, l’intervista disponibile su youtube

