Giampaolo Morelli: moglie, figli e vita privata. La carriera dell’attore Figli e moglie Giampaolo Morelli

Giampaolo Morelli non è solo un attore amato e richiesto sul piccolo schermo e al cinema: oltre a svolgere anche il ruolo di sceneggiatore, ha avuto un passato da prestigiatore. Tutto, insomma, tranne seguire la strada che aveva tracciato per lui suo padre, che voleva intraprendesse l’ avvocatura. Queste ed altre curiosità su Giampaolo Morelli, dalla carriera alla vita privata.

Giampaolo Morelli: il sogno di attore nel cassetto

Giampaolo Morelli ha 43 anni. È nato nel 1974 a Napoli. All’ età di 12 anni ha seguito un corso per prestigiatori, dilettandosi a stupire i suoi amici con i trucchi di magia, per supplire la poca abilità nel calcio. Ha frequentato il liceo classico San Tommaso d’ Aquino e, assecondando in un primo tempo i progetti paterni, si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza, lasciando però i corsi a cinque esami di distanza dal conseguimento del titolo di Laurea. «La cosa che volevo fare sul serio era recitare» ha dichiarato Giampaolo a La Stampa.

Ecco perché, dopo essersi iscritto ad un corso di teatro, ha deciso di trasferirsi a Roma. Nel comunicare ai genitori l’ improvviso cambio di rotta, Morelli ha spiegato che, dopo un primo momento di sbigottimento, sono seguite le litigate. Non è stato facile assimilare la novità, né poterlo aiutare concretamente. Eppure lui ci ha provato ugualmente e «Alla fine, inevitabilmente, hanno dovuto accettare la mia scelta». E si direbbe proprio che sia stata la scelta giusta. Diamo una scorsa alla sua filmografia.

Giampaolo Morelli: la filmografia

Il pubblico si affeziona a Giampaolo Morelli intorno alla metà del 2000, interpretando Coliandro nella serie Rai L’ ispettore Coliandro. È il 2009 quando conduce, con Elena Di Cioccio, il programma Stracult, ancora sulle reti Rai. Nel 2005 recita da protagonista nel film diretto dai Manetti Bros, di cui è autore della sceneggiatura, Piano 17. Tra gli altri lavori per il grande schermo, ci sono South Kensington di Carlo Vanzina, anche in questa occasione è scritturato per il ruolo da protagonista, e poi ancora Paz! e Amatemi, entrambi prodotti da Renato De Maria, Dillo con parole mie di Daniele Luchetti, e L’ uomo perfetto del 2005, diretto da Luca Lucini. Tra le sue apparizioni più recenti, si contano Gli uomini d’ oro, uno dei suoi ultimi lavori del 2019, A casa tutti bene, Bugiardi, Show Dogs (tutti del 2018), Ammore e malavita (2017).

