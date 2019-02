L’allieva 3: cast e anticipazioni, la richiesta di Alessandra Mastronardi Anticipazioni L’ allieva 3 e Lino Guanciale

Non è ancora finita la seconda stagione de L’allieva 2 che subito si pensa a L’allieva 3.

La fiction in onda su Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale già fa sentire la sua mancanza e grazie agli ottimi risultati d’ascolto, si vocifera la possibilità de L’allieva 3.

La serie televisiva tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, ha conquistato il pubblico italiano con un’ intrigante trama fatta di misteri da risolvere e relazioni d’amore complicate.

Se dovesse esserci L’allieva 3 quale potrebbe essere il cast e la trama della fiction?

L’ allieva 3 : anticipazioni e cast

Considerando gli ascolti de L’allieva 2 è possibile fantasticare su di una terza stagione. La fiction deve parte del successo alla bravura di Alessandra Mastronardi che si è impegnata a fondo nel ruolo affidatole.

La giovane attrice ha conquistato i telespettatori vestendo i panni della tenera Alice, studentessa dotata di grande intelligenza e di quella bellezza acqua e sapone che solo la Mastronardi ci può regalare. Facile quindi immaginarsi una Allieva 3 in cui continuano le vicende lavorative e private dell’aspirante medico legale. Si vocifera anche la presenza di altri attori della seconda stagione nella terza.

L’esperienza della Mastronardi

Alessandra ha raccontato di come sia stata un’esperienza immersiva quella delle riprese, durate ben quattro mesi durante i quali si è ha lavorato tutti i giorni con un piccolo break solo nel week-end. La giovane attrice è in tutte le scene e questo l’ha portata a dover essere sempre presente sul set. La Mastronardi ha poi confessato di come sia stato faticoso anche dal punto di vista fisico lavorare senza interruzioni e mantenere sempre alta la concentrazione. Tuttavia l’amore per la sua professione le ha fatto superare ogni ostacolo.

Ci sarà una terza stagione de L’ allieva?

L’attrice classe ‘86, non ha smentito né confermato la sua presenza in una eventuale Allieva 3. Certo è difficile pensare ad un’ altra Alice che non sia la Mastronardi come è difficile immaginarsi una terza stagione senza Lino Guanciale. La coppia di attori, molto complici, è già tra le più amate dagli italiani. D’altronde Alessandra, aveva già avuto modo di conoscere e stringere amicizia con Lino Guanciale sul set di To Rome with love di Woody Allen.

La richiesta della di Alessandra Mastronardi

L’affetto nei confronti di Lino Guanciale è risultato palese durante la presentazione de L’allieva 2 in cui la Mastronardi ha dichiarato di sperare che ci sia il collega Lino Guanciale in una ipotetica terza stagione.

La giovane attrice non ha escluso la possibilità di essere presente nel cast de L’allieva 3 qualora si dovesse girare.

Non resta che aspettare e sperare di vedere di nuovo insieme la bella Mastronardi e Lino Guanciale.

