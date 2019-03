Lorella Boccia: età, fidanzato e carriera. Chi è la conduttrice di Amici Chi è Lorella Boccia e vita privata

Chi è Lorella Boccia, prossima conduttrice di Amici che è stata anche ballerina del programma nella sua dodicesima edizione. Ora si fa strada nel mondo dello spettacolo, partendo dalla conduzione di programmi, per diventare una donna dello spettacolo completa.

Chi è Lorella Boccia

Lorella Boccia è nata nel 1991 a Napoli ed ha iniziato a ballare quando aveva 4 anni. Si è diplomata al Teatro San Carlo e poi si è spostata a Roma per trovare più opportunità, finché non è stata selezionata per la dodicesima edizione della Scuola di Amici di Maria de Filippi. Dopo aver conquistato il pubblico con il suo talento e la sua spontaneità, la Boccia è stata scelta per condurre Colorado con Paolo Ruffini. Ha preso parte anche al film Step up. Ha condotto anche il gala del Festival di Montecarlo con Ezio Greggio e ha recitato in diversi musical a teatro. Il suo primo programma da conduttrice in solitaria è Rivelo, in onda su Real Time dal 16 novembre ogni venerdì alle 23:45: lei lo definisce il suo banco di prova.

Lorella Boccia: il futuro

La ballerina Lorella Boccia è fidanzata con Niccolò Presta (suo ex agente e produttore televisivo), figlio del celebre Lucio Presta agente delle star. Anche il figlio, come il padre, ha intrapreso la stessa carriera e questo gli ha dato la possibilità di conoscere la futura moglie (si sposeranno a breve). Ha raccontato a Oggi: “ Ho l’uomo giusto accanto, mi sento che nulla di brutto mi possa accadere con lui al mio fianco”. La sua felicità è doppia: la ballerina diventerà infatti la prossima conduttrice del daytime di Amici.

“ Sono molto emozionata, ogni volta occorre sempre dare qualcosa in più, altrimenti non ha senso tornare. Poi io so cosa significa sudare e piangere se qualcosa non va bene, mi sento una dei concorrenti. Infine, sono molto concentrata: voglio dimostrare al pubblico la mia crescita. Insomma, questo ruolo è motivo di grande orgoglio. E i tempi sono giusti”. Il sogno di Lorella è quello di diventare una donna di spettacolo completa: ha tutte le carte in regola per farlo.

