Agevolazioni Isee precompilato 2019: reddito, scuola e famiglia. Quali sono Isee precompilato, le agevolazioni 2019

Sono molte le agevolazioni che sarà possibile richiedere tramite il modello Isee. Per compilarlo non ci sono particolare scadenze da tenere a mente; infatti, può essere richiesto in qualsiasi periodo dell’anno e ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato richiesto. L’Isee si può richiedere online; in alternativa, è pur sempre possibile rivolgersi a un Caf. L’importante è comunque munirsi di alcuni documenti: quelli attestanti i redditi, la composizione del nucleo familiare e la giacenza media dei conti in banca.

Agevolazioni Isee: bollette e spese scolastiche

Le agevolazioni fiscali si rivolgono in particolare ai redditi più bassi. Per esempio, è possibile ottenere uno sconto sulle bollette della luce che varia a seconda del reddito, appunto, ma anche della composizione del nucleo familiare, o sulle bollette del gas, per cui – oltre a questi parametri – bisogna considerare la zona di residenza e le abitudini di consumo.

Anche il canone telefonico può subire uno sconto, addirittura, del 50% se il reddito è pari o inferiore agli 8.111,23 euro all’anno. Inoltre, così da garantire il diritto all’istruzione, il modello Isee consente di ottenere importanti agevolazioni anche per quanto attiene le spese scolastiche. A seconda della fascia di reddito, dunque, si potrà ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie ma anche un bonus per l’acquisto di libri.

Agevolazioni Isee: famiglia e spese sanitarie

Sempre attraverso la presentazione del modello Isee – vale sempre la soglia del reddito – si potrà ottenere un contributo per pagare l’affitto. Naturalmente, anche le spese sanitarie ricadono tra quelle che possono subire uno sconto in base all’Isee. Non solo il ticket sanitario, anche i costi da sostenere dal dentista possono essere ridotti se in possesso di determinati requisiti legati al reddito annuo.

