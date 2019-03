Visita fiscale Inps: orario reperibilità con part-time verticale Part-time verticale e orario visita fiscale Inps

Un lavoratore dipendente pubblico o privato assente dal lavoro causa malattia è soggetto a visita fiscale Inps. Quest’ultima può avvenire durante tutto il periodo di malattia, ma il medico può passare solo in determinati orari, che sono quelli compresi nelle cosiddette fasce di reperibilità. Tali fasce orarie sono differenti per dipendenti pubblici e privati, poiché l’uniformità originariamente preventivata non è alla fine avvenuta. Perciò le fasce orarie di reperibilità si articolano nel seguente modo.

Lavoratori dipendenti pubblici : 9-13; 15-18.

: 9-13; 15-18. Lavoratori dipendenti privati: 10-12; 17-19.

Ma in caso di part time, e in particolar modo di part time verticale, l’obbligo della reperibilità oraria risulta ancora vigente?

Visita fiscale Inps: anche durate weekend e festivi

Per rispondere alla domanda di cui sopra dobbiamo prendere in considerazione il meccanismo della visita fiscale Inps. Questa può avvenire durante tutto il periodo di malattia, negli orari prestabiliti, ma soprattutto anche durante il weekend e i giorni festivi. Si tratta quindi di giornate in cui non si lavora, ma il dipendente assente per malattia è comunque soggetto alla visita del medico fiscale. Infatti si deve tenere a mente anche che nel caso il dipendente si assenti per malattia dal venerdì al lunedì, anche il sabato e la domenica sono considerati giorni di malattia.

Visita fiscale Inps: part-time verticale, come funziona

Alla luce di quanto sopra riportato, vien da sé che anche i lavoratori con contratto part-time, orizzontale o verticale, sono soggetti sempre e comunque alla visita fiscale Inps. In breve gli orari di reperibilità restano gli stessi anche per chi lavora solo 3 giorni a settimana, oppure, per fare un altro esempio, lavora solo di mattina. In breve, l’ obbligo di rispettare la regola generale è valido per tutti i lavoratori, indipendente dall’ orario di lavoro svolto.

Per chi lavora in part-time verticale o orizzontale, pertanto, l’orario di reperibilità per la visita fiscale resta esattamente lo stesso che abbiamo elencato all’inizio di questo articolo.

