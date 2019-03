Pin Inps online: richiesta e attivazione dispositivo, come si fa Come richiedere il pin dispositivo per accedere

Il Pin Inps è uno strumento fondamentale per accedere ai servizi online attraverso il portale dell’ ente previdenziale: cominciando da quelli relativi alla pensione passando per molti altri tra cui la richiesta dell’ assegno di disoccupazione, ossia la Naspi.

Pin Inps: come richiederlo

Ecco i passi della procedura per richiederlo. Innanzitutto, recarsi sulla home del portale dell’ Inps, dunque, cliccare sul bottone con su scritto: “il Pin Online“; si trova nella sezione servizi posta in basso alla pagina web. Una volta fatto, procedere cliccando – in quest’ ordine – i pulsanti recanti la dicitura: “ accedi al servizio”-“Richiesta PIN online”-“Richiedi PIN”. Verrà chiesto quindi di inserire il proprio codice fiscale e di scegliere tra residenza in Italia o all’ estero. Poi bisognerà compilare un modulo inserendo i propri dati anagrafici e i propri recapiti.

Se il procedimento sarà stato eseguito in modo corretto apparirà il messaggio di avvenuta presa in carico della richiesta. Dopo circa due settimane, via email o contatto telefonico, si riceveranno le prime 8 cifre del proprio pin; successivamente arriverà una telefonata dall’ Inps: si chiederà la conferma dell’ indirizzo di residenza indicato. A quest’ ultimi, verrà recapitata una lettera con le restanti 8 cifre del Pin.

Infine, bisognerà recarsi nuovamente sul sito dell’ Inps e fare l’ accesso alla propria area inserendo le 16 cifre del pin e il proprio codice fiscale. Sarà richiesto di modificare il Pin usato per il primo accesso; quello scelto diventerà il Pin definitivo, quello da inserire per i futuri accessi alla propria area personale.

Pin Inps: richiedere il Pin dispositivo

Il semplice Pin Inps permette soltanto di visualizzare i propri fascicoli; per effettuare qualsiasi richiesta attraverso il portale Inps è necessario, invece, richiedere il Pin dispositivo. La procedura inizialmente è uguale a quella per richiedere il pin Inps. Tuttavia, non bisognerà cliccare su “ Richiedi pin online” ma su “ Converti Pin Inps”. Una volta inseriti i propri dati, bisogna compilare un modulo e poi inviarlo – insieme a una fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità – al numero 800.803.164. Già dopo qualche ora, tentando un nuovo accesso, si dovrebbe aver la conferma di avvenuta conversione del Pin semplice in Pin dispositivo; se ciò non dovesse avvenire ripetere la procedura dopo qualche giorno.

