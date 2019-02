Selvaggia Lucarelli: fidanzato e figlio, la carriera dell’opinionista Chi è Selvaggia Lucarelli e carriera

Blogger, opinionista, giornalista, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e oggi anche scrittrice di libri, Selvaggia Luccarelli è una delle donne italiane più temute sul web. Nasce il 30 luglio del 1974 a Civitavecchia e a partire dal 2002 è divenuta nota su Internet grazie al suo ironico blog che poi l’ ha fatta conoscere anche al di fuori del web, con la collaborazione ad alcune testate della carta stampata.

La carriera di Selvaggia Luccarelli

Laureata in giornalismo, Selvaggia Luccarelli, nasce come attrice teatrale di commedie. È grazie al suo blog che inizia ad avere popolarità. Sul web, scrive infatti, su personaggi pubblici e di bullismo. Con le sue ottime capacità di scrittura, conquista il pubblico del sito e diverse partecipazioni in televisione nel ruolo di opinionista. La sua prima apparizione televisiva risale al 1992 quando partecipa al talk show di Marta Flavi “ Ti amo parliamone”. Dopo il 2002, invece, Selvaggia prende parte ai reality show più famosi in Italia: “ L’ isola dei famosi” (nel 2003) e “ La talpa” (nel 2005). Nel 2006 sceglie, invece, di partecipare a “ La Fattoria”, ma da concorrente questa volta. E anche in quel caso, Selvaggia riesce a farsi conoscere, cosi spietata quale è. Da quel momento, la Luccarelli, sarà conduttrice di diversi programmi in onda su Sky, conduttrice radiofonica e collaboratrice di diverse carte stampate. Ma soprattutto mamma a tempo pieno.

La vita sentimentale dell’ opinionista

Per quanto riguarda la questione sentimentale, Selvaggia Luccareli ha sempre avuto una vita abbastanza movimentata. Dopo una lunga relazione con Max Giusti (collega, non che amico dai primi esordi), Selvaggia ha conosciuto e sposato Laerte Pappalardo (figlio del cantante Adriano), nel 2004. Leon, nato nel 2005, è il frutto del loro amore, ma la coppia non è destinata ad avere vita lunga. Nel 2007, Selvaggia Luccarelli e Pappalardo, si separano, e i due finiscono in tribunale. Da circa due anni ha reso nota la sua relazione con il cantante Lorenzo Biagiarelli, conosciuto nel mondo della musica come B-Law. Lui 27 anni, lei 44, i due sembrano andar d’ accordo. Da sempre appassionato di musica, Biagiarelli, di colpo ha deciso di smettere, per dedicarsi al mondo dalla cucina. Ha aperto una pagina facebook e si è conquistato il titolo di social chef. Sembra anche trovarsi molto bene con il figlio della Luccarelli, Leon.

Tra le relazioni, Selvaggia Luccarelli, sembra avere anche avuto qualche flirt con personaggi pubblici quale il cantante Morgan, insieme al giornalista Andrea Scanzi e il giornalista, conduttore radiofonico e conduttore televisivo Giuseppe Cruciani.

