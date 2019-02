Cristina D’Avena: figli, marito e anni, la carriera della cantante Chi è Cristina D’ Avena e carriera

Cristina D’Avena è un’ artista a tutto tondo: attrice, cantante e conduttrice. Ha fatto innamorare migliaia di bambini e adulti conquistandoli con le sue canzoni memorabili e il suo carisma. Il sogno che oggi ha nel cassetto Cristina D’Avena è quello di realizzare una famiglia insieme al compagno Massimo Palma.

La carriera di Cristina D’avena

Cristina D’Avena è una delle cantanti italiane più amate dal pubblico di grandi e piccini. Ha 54 anni, è alta 160cm e pesa 50 chili.

Inizia la sua carriera da bambina, a tre anni partecipa allo Zecchino d’Oro con la canzone “ Il Valzer del Moscerino”. Da questo momento la sua carriera è solo in salita. Deve la sua fama alle sigle dei cartoni animati giapponesi che ha cominciato a cantare negli Anni 80.

L’intervista a F: la mancanza di un figlio

In un’intervista a F Cristina D’Avena si assume tutte le colpe per la mancanza di un figlio: “È stata tutta colpa mia. Quando fai un mestiere come questo è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un’eterna ragazza”.

Cristina D’Avena afferma di aver vissuto a lungo in una realtà senza tempo ma di aver capito che tutto può finire e ti puoi ritrovare senza niente di concreto.

Riguardo al sogno di avere un figlio ha dichiarato: “ Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso”.

L’artista però ha spiegato ha spiegato di aver più volte avuto la possibilità di fare un figlio ma afferma di essersi sempre tirata indietro perché spaventata.

Alberto Angela: stipendio e curiosità vita privata, la carriera

Un altro sogno nel cassetto: le nozze con il compagno Massimo Palma

Un altro sogno nel cassetto di Cristina D’Avena è rappresentato dalle nozze con Massimo Palma. Quest’ultimo è il titolare di Crioma, famosa società di spettacolo, e si trova al fianco della cantante dal 2015.

La cantante ha spiegato: “ Lo desideravo tanto quando c’era ancora papà e poi per tanti motivi, fra cui anche una crisi in corso, non abbiamo mai fatto questo passo. In questo momento comunque mi piacerebbe ancora l’idea di potermi mettere un giorno l’abito bianco”.

Inoltre conclude: “ Non ci sono limiti di tempo per sposarsi, no?”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM