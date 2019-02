Paola Barale: figli, età e curiosità. La carriera Paola Barale Incinta e figli

Anche se da piccola il suo sogno era quello di insegnare educazione fisica, il suo destino è cambiato. Complice l’ irrefutabile somiglianza con la regina della musica pop Madonna, la carriera della bella Paola Barale non poteva che avere per teatro il mondo dello spettacolo e della televisione. Ripercorriamo le tappe che ha seguito la bionda showgirl di Fossano e quali sono stati i momenti topici della sua vita sentimentale.

Paola Barale: sarebbe diventata un’ insegnante di educazione fisica..

Paola ha 51 anni (è nata il 28 aprile del 1967). È nata in provincia in Cuneo, a Fossano. Quello dell’ insegnante di educazione fisica non è uno di quei sogni che si coltivano da bambini e rimangono accantonati, dopo non troppo tempo: la Barale si è diplomata infatti presso l’ISEF, l’ istituto Superiore di Educazione Fisica, a Torino.

Ma chi la circonda non smette di sottolineare le assonanze fisiognomiche con Madonna, finché Paola non si serve di questa sua peculiarità per presenziare a Domenica In, nel 1986, proprio nelle vesti della sua sosia statunitense. Da qui prende avvio la sua carriera di valletta: nel 1988 fa parte del corpo di ballo della sigla della Tv delle Ragazze, presentato dall’ autrice e conduttricve Serena Dandini. In “Odiens” di Antonio Ricci, che andrà in onda dall’88 all’89, Paola è una delle Littorine. Per molti anni, lavorerà nei programmi di Mike Bongiorno e poi Maurizio Costanzo, in “Buona Domenica”.

Paola Barale: le storie d’ amore

Proprio quest’ ultima trasmissione ha fatto da sfondo al suo primo incontro con il ballerino ed opinionista di “Uomini e donne” Gianni Sperti. I due si sposano nel 1998: le loro sono nozze che sollevano una clamorosa attenzione, ma sono, purtroppo, seguite di lì a poco da una brusca separazione, nel 2002. In ogni caso, Gianni e Paola restarono una delle coppie più amate di quegli anni. Dal 2002 Paola rende ufficiale la sua relazione con il modello e attore di origini israeliane Raz Degan.

Nel 2015 si annuncia però la rottura in diretta tivù, anche se, agli occhi degli spettatori de “L’ isola dei famosi” tra Raz – concorrente al reality dell’ edizione 2017 – e la sua “superbionda”, con cui lui fu messo in contatto, l’ amore era ancora palpabile. Paola non ha figli, del resto non ha mai fatto mistero di non sentirsi dotata di un particolare istinto materno (anche s eè stata immortalata insieme ad un’ amica intenta a scegliere vestiti per bambini, ma non ha lasciato trapelare alcuna indiscrezione). Paola si era recentemente dichiarata “ancora felicemente single”. È alta 1,68 e pesa all’ incirca 53 chili.

