Amanda Lear: età, figli e carriera. Cosa fa oggi la modella Età e cosa fa Amanda Lear oggi

È una donna eclettica e inarrestabile (nella sua vita ha lavorato come modella, attrice, pittrice, scrittrice, presentatrice televisiva, doppiatrice e cantante). È passata alla storia per il suo legame con uno dei massimi esponenti del surrealismo, Salvador Dalì, con cui ha vissuto per 15 anni. Lei è Amanda Lear e oggi ripercorriamo insieme le tappe della sua vita e scopriamo oggi di cosa si occupa questo straordinario personaggio, a cui il gruppo Indie-rock Baustelle hanno reso omaggio al termine del 2016 con un singolo eponimo.

Amanda Lear: breve biografia, gli esordi

Nata Amanda Trapp, la Lear nasce il 18 novembre 1939 e oggi ha 79 anni. Il suo luogo di nascita è Hong Kong, ma molto sulla sua vicenda biografica resta nel mistero. Sembra però che i suoi genitori si siano separati e lei si sia trasferita in Francia, a Parigi, dopo le scuole elementari A Londra, nei primi anni ’60, studia presso la Scuola d’ Arte di San Martino e al contempo viene alla luce la sua storia d’ amore con il frontman dei Roxy Music, Brian Ferry.

Nello stesso periodo inizierà la carriera di modella: esordisce lavorando per Catherine Harle, ma poi poserà anche per Paco Rebanne, per le testate “ Vogue” ed “ Elle” e sfila sulle passerelle di Antony Price, Ossie Clark e Mary Quant in Inghilterra e, a Parigi, per Yves Saint Laurent e Coco Chanel. Viene notata dal pittore Salvado Dalì e poserà anche per lui, fino a diventarne una vera e propria musa: grazie alla loro frequentazione (Amanda vivrà con lui e con sua moglie per almeno una quindicina d’ anni), frequenta importanti salotti parigini del tempo. L’ artista era affascinato oltre che dall’ androginia che le era propria, anche dall’ affinità elettiva che si palesava tra di loro. Sarà proprio lui a darle il suo cognome d’ arte, che sembra sia nato dalla concrezione di amant de Dalí, da cui “ Amanda Lear”.Dagli anni ’80 la vedremo protagonista sulla televisione italiana, sia sulle Reti Rai che Mediaset, in qualità di ospite e conduttrice.

Amanda Lear: le storie d’ amore



Nel 2000 il marito di Amanda, Alain Philippe, muore a soli 49 anni a causa di un incendio scoppiato nella sua casa, nella Francia del Sud. Probabilmente nell’ incendio sono andati perduti anche dei dipinti di Dalì, ma anche questo dettaglio resta ancora un punto oscuro nella vicenda. A Alain, la Lear dedicherà il suo album Heart. Tra le conquiste di Amanda anche il cantante David Bowie e Manuel Casella, quest’ ultimo conosciuto nel corso del programma Il brutto anatroccolo.

Con Casella l’ amore dura per sette anni, dopodiché nel 2014 non s’ innamorò di Anthony, un attore con cui si passa 30 anni di differenza ma, anche se pure questa storia tramontò, il movente non fu mai nella differenza d’ età, come spiegò Amanda stessa. Non ha mai avuto figli.

Oggi vive a Saint-Etienne-du-Gres, nei pressi di Avignone. Tra le sue ultime fatiche quelle del 2011, incide infatti il singolo “ Chinese Walk” e interpreta a teatro la commedia “ Lady Oscar”

