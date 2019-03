Vittorio Sgarbi: figli, età e fidanzata. Chi è il critico d’arte Vita privata Vittorio Sgarbi e carriera

Vittorio Sgarbi è uno dei critici d’arte più conosciuti dal pubblico italiano, famoso soprattutto grazie alle sue colorite apparizioni televisive.

La vita privata di Vittorio Sgarbi

Vittorio Umberto Antonio Maria Sbarbi nasce a Ferrara l’8 maggio 1952. È figlio di due farmacisti, dopo il diploma ottiene la laurea in filosofia e si specializza in storia dell’arte all’Università di Bologna. Non è mai stato sposato ma i giornali di gossip hanno sempre tenuto un riflettore puntato sulla sua vita privata.

Oltre ad essere scrittore e saggista, ha ricoperto ruoli importanti nell’ambito politico.

Vittorio Sbarbi è padre di tre figli, nati da tre relazioni diverse: Carlo che ha 29 anni avuto con Patrizia Brenner, Evelina che ha 20 anni ed è nata dalla relazione con una donna torinese di nome Barbare e Alba che ha 18 anni ed è figlia di una cantante lirica libanese.

Dopo il riconoscimento di questi tre figli ha affermato di avere una quarantina di figli sparsi per l’Italia, tutti non riconosciuti. In un’intervista al giornale Vanity Fair ha presentato la sua nuova fidanzata, Francesca, una modella affermata, che ha 40 anni in meno di lui.

La fama di Vittorio Sgarbi proviene dal Maurizio Costanzo Show

Vittorio Sgarbi deve la sua fama al Maurizio Costanzo Show dove, alternando lezioni di storia dell’arte e accesi diverbi con gli altri ospiti del talk show, si è fatto conoscere. Negli anni ’90 ha condotto la trasmissione Sgarbi quotidiani, in onda su Canale5.

Ancora oggi è molto richiesto in televisione: la sua fama e la capacità di infiammare il dibattito, portano spesso benefici agli ascolti.

Le rivelazioni di Vittorio Sgarbi a proposito dei figli

Vittorio Sgarbi in un’intervista al giornale Novella 2000 si è definito solo il padre biologico dei suoi tre figli. Durante l’intervista spiega di non aver mai cercato la paternità che è arrivata per caso: sono state le donne con cui ha avuto delle storie a scegliere per lui.

Ha rilasciato inoltre dichiarazioni riguardanti il matrimonio: “ Sono convinto che esista solo il matrimonio cristiano. Gli altri matrimoni non esistono e per questo sono contro sia al divorzio che all’aborto. Il matrimonio cristiano invece implica una scelta legata a un’idea di famiglia che suppone la procreazione del figlio in nome di valori che sono legati a Dio. Ora, dal momento che non mi sono mai sposato, io non ho mai voluto fare figli”.

Ha aggiunto poi: “ Io non ci ho mai pensato: sto con una donna e farò un figlio e, quindi, non sono padre nella volontà. Poi, voglio bene lo stesso ai figli perché io voglio bene all’umanità”.

