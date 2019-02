Renzo Arbore: canzoni, figli, moglie ed età. La carriera televisiva Chi è Renzo Arbore, carriera e figli

Renzo Arbore è nella lista dei personaggi dello spettacolo più conosciuti e amati dal pubblico italiano. È un artista a tutto tondo: canta, suona il clarinetto, conduce programmi radiofonici, recita, dirige film e scrive sceneggiature. Insomma è un vero e proprio showman.

La vita privata e la carriera di Renzo Arbore

Renzo Arbore, nome d’arte di Lorenzo Giovanni Arbore, nasce a Foggia 24 giugno 1937. Fin da piccolo si mostra appassionato alla musica che diventerà la sua fonte di successo e lo porterà alla conduzione di molti programmi radiofonici e alla fondazione de “L’Orchestra Italiana“.

La vita sentimentale di Renzo Arbore è stata molto movimentata. Il cantante si è sempre dichiarato uno scapolo convinto ma non sono mancate numerose relazioni con donne dello spettacolo. Tra le varie liaison ricordiamo: negli anni ’60 Renzo Arbore si è legato sentimentalmente alla cantante e presentatrice torinese Vanna Brosio; poi ha frequentato la cantante romana Gabriella Ferri.

Le storie d’amore che lo hanno segnato di più sono state, quella con Mariangela Melato e quella con Mara Venier.

La relazione Mariangela Melato è stata molto lunga ma poi è finita e l’attore si è dedicato a Mara Venier che ha frequentato fino al 1997.

Nel 2007 però il cantante riprende la relazione con la Melato e la frequenta fino alla sua morte l’11 gennaio 2013.

Renzo Arbore e la mancanza di un figlio

Renzo Arbore non ha mai avuto dei figli, a tal proposito dichiara: “ Lo ammetto, mi dispiace non poter condividere la mia casa con qualcuno”. Poi ha aggiunto, parlando anche di Mariangela: “ Ho rimandato le cose che avrei dovuto fare, e la persona con cui farle era Mariangela, che un figlio lo voleva. Poi lei è andata in America, io sono rimasto solo a Roma per un anno, e ci siamo distratti. Una famiglia con Mariangela è la vera storia mancata della mia vita. Era veramente una donna straordinaria che ha insegnato a me la vita, una vita che si era conquistata con la sua classe, la sua nobiltà d’animo e la sua cultura. Tutto quello che sapeva era frutto della sua curiosità”.

In un’intervista al Maurizio Costanzo Show, Mara Venier ha dichiarato di aver perso un figlio mentre stava intrattenendo la relazione con Renzo Arbore: “ C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata… Insomma è stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c’è un rapporto di affetto enorme e di stima però Renzo… è un po’ resistente a vedermi”.

