Sondaggi politici Index: chi voteranno gli elettori di centrosinistra?

Chi voteranno gli elettori di centrosinistra? Il Partito Democratico di Zingaretti o il partito di Renzi? Oppure un nuovo partito di sinistra non meglio decifrato? E’ questa la domanda che Index Research ha posto agli elettori d’area rendendo noti i risultati durante il consueto appuntamento del giovedì con Piazza Pulita. Ebbene, dalla rilevazione non esce una maggioranza chiara ma un quadro piuttosto frammentato. Il 43,8% afferma che voterebbe per un Pd di Zingaretti. La vittoria del governatore del Lazio alle primarie Pd, appare sempre più probabile soprattutto alla luce del ritiro dalla corsa del suo principale competitor, Marco Minniti. Ieri l’ex ministro dell’Interno ha formalizzato il suo passo indietro in un’intervista a Repubblica: “Resto convinto in modo irrinunciabile che il congresso ci debba consegnare una leadership forte e legittimata dalle primarie. Ho però constatato che tutto questo, con così tanti candidati, potrebbe non accadere”.

Sondaggi politici Index: partito di Zingaretti o di Renzi?

Parole che hanno scosso il partito e che riportano a galla malumori e divisioni. Le voci di un’uscita di Renzi, al netto delle smentite di quest’ultimo, destabilizzano i fragili equilibri interni. Ma quanti sono gli elettori di centrosinistra pronti a seguire l’ex premier ed ex segretario in una nuova avventura politica? Per Index solo il 22,6%. Un po’ pochino per poter tentare una nuova scalata ai vertici della politica nazionale. E difatti Renzi ieri, con un video su Facebook, ha voluto smentire fughe in avanti: “Scissione? Di scissioni ne abbiamo già viste già abbastanza. Non è all’ordine del giorno, e io non ci sto lavorando. Non sto lavorando a qualcosa di diverso”. Tutto finito dunque? Parrebbe di sì ma in politica, mai dire mai. Come non è da escludere un altro soggetto di sinistra. Secondo Index a votarlo sarebbe il 10,6% dell’elettorato dell’area di riferimento..

