Sfera Ebbasta: altezza, età e carriera, chi è il trapper

Sfera Ebbasta: chi è il trapper

Nella giornata di ieri 7 dicembre 2018 il trapper Sfera Ebbasta doveva tenere un suo concerto in una discoteca a Corinaldo in provincia di Ancona. L’ evento è stato purtroppo annullato a causa di una tragedia. Le prime ricostruzioni infatti dicono che qualcuno ha spruzzato uno spray al peperoncino innescando il caos totale. Sulla vicenda sono in corso delle indagini per chiarire le responsabilità, sia di chi ha compiuto il gesto, sia per quanto riguarda la sicurezza della struttura e la sua relativa capienza. Ricostruiamo i fatti e vediamo nel dettaglio chi è l’ artista.

Sfera Ebbasta: il fenomeno musicale, disco di platino e recordman su Spotify

Il suo vero nome è Gionata Boschetti, è un trapper che ha all’ attivo su Instagram circa 1 milione 500mila follower. È stato il primo artista italiano a fare un record di “ plays” su Spotify. Boschetti è di Cinisello Balsamo, è un ragazzo di umili origini che ha raggiunto un successo eccezionale. In una recente intervista aveva affermato che in Italia il rock era oramai superato, al suo posto si sono inseriti il rap e il trap. Sfera ha affermato che sono i rapper e i trapper le nuove rockstar. Il suo album non a caso si intitola Rockstar. Nel nostro paese il genere Trap è arrivato solo da poco tempo, è nato però intorno agli anni 2000 negli Stati Uniti d’ America. Trap è, secondo l’ artista, l’ evoluzione del rap con suoni cupi e ritmi rallentati. Sfera Ebbasta ha anche dichiarato di essersi rifatto allo statunitense Gucci Mane. Tra il 2014 e il 2016 entra in collaborazione con numerosi artisti, con Rockstar nel gennaio 2018 diventa doppio disco di platino. È l’ apice del successo di un artista punto di riferimento a livello musicale di una generazione intera di ragazzi e ragazze.

Sfera Ebbasta: la tragedia di Corinaldo

Come abbiamo già accennato all’ incipit dell’ articolo, il 7 dicembre era prevista nella discoteca “ La Lanterna Azzurra” a Corinaldo in provincia di Ancona, un concerto del trapper. Pur essendo ancora da chiarire le dinamiche, secondo le prime indagini, qualcuno avrebbe spruzzato uno spray al peperoncino innescando un parapiglia generale. Il bilancio attuale è di 6 vittime e 120 feriti di cui 15 in gravi condizioni. Nella tragedia hanno perso la vita 5 ragazzi e la madre di una ragazza di 40 anni. Il trapper si è unito al cordoglio attraverso un messaggio dal suo profilo Instagram. Gionata Boschetti ha inoltre annunciato la sospensione di tutte le attività promozionali e di tutti i concerti precedentemente fissati.

